Aστέρες της κάντρι αποτίουν φόρο τιμής στον Κένι Ρότζερς

Αστέρες της κάντρι μουσικής απέτισαν φόρο τιμής στον Κένι Ρότζερς, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 81 ετών.

Ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός, Μπραντ Πέισλι δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει μία μελαγχολική ακουστική διασκευή του "Sweet Music Man" του Κένι Ρότζερς. «Μας λείπεις, Κένι» , λέει με θλίψη.

Ο τραγουδιστής, Τζέικ Όουεν σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ερμηνεύει ένα κλασικό τραγούδι του θρύλου της κάντρι, τη μπαλάντα “She Believes In Me”.

«Φόρος τιμής στον The Gambler @_KennyRogers… ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια» έγραψε.

Οι τραγουδιστές της κάντρι Κέλσι Μπαλερίνι και Μόργκαν Έβανς ένωσαν τις φωνές και τραγούδησαν το ντουέτο του με τη Ντόλι Πάρτον “Islands in the Stream”

Ο θρύλος της κάντρι μουσικής Κένι Ρότζερς, γνωστός από τις επιτυχίες του «The Gambler», «Islands in the Stream» and «Lady» πέθανε την Παρασκευή από φυσικά αίτια σε ηλικία 81 ετών

Την είδηση του θανάτου του δημοσίευσε η οικογένειά του στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Η οικογένεια Ρότζερς με θλίψη ανακοινώνει ότι ο Κένι Ρότζερς πέθανε χθες βράδυ στις 10:25 σε ηλικία 81 ετών» αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Ο Ρότζερς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι από φυσικά αίτια υπό τη φροντίδα νοσηλευτή και περιστοιχισμένος από την οικογένειά του» σημειώνεται.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και δισκογραφικός παραγωγός, κέρδισε τρία βραβεία Grammy, έγινε μέλος του Country Music Hall of Fame και έχει βραβευτεί και από την Αμερικανική Ένωση Κάντρι Μουσικής για το συνολικό έργο του.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος των New Christy Minstrels, μετά των First Edition στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αργότερα συνέχισε ως σόλο καλλιτέχνης ή ως ντουέτο με τη Ντόλι Πάρτον.

Σε σε μια εποχή που ο Τζόνι Κας, ο Γουέιλον Τζένινγκς και ο Γουίλι Νέλσον διαμόρφωσαν τον πυρήνα της κάντρι μουσικής, ο Ρότζερς παρέμενε σταθερός στη θέση ότι η κάντρι μουσική ήταν η rhythm and blues των λευκών.

«Εκεί βρίσκεται ο πόνος. Και νομίζω ότι, σε κάποιο βαθμό, το ανέδειξα τόσο πολύ που χάθηκε λίγο πόνος» δήλωσε ο τραγουδιστής στο CMT το 2012. Δεν ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό, αλλά μερικά από τα τραγούδια μου τα τελευταία χρόνια, όπως τα ‘She Believes in Me’ or ‘You Decorated My Life’ δεν είναι καθαρά κάντρι τραγούδια, είπε.

Ο τραγουδιστής θεωρείται ότι βοήθησε να θολώσουν τα όρια μεταξύ κάντρι και ποπ μουσικής και δέχθηκε επικρίσεις γι αυτό.

Ήταν εκείνος που έκανε δημοφιλή την κάντρι μουσική σε ευρύτερο κοινό και έγινε αναγνωρίσιμος για το σήμα κατατεθέν look του, γένια και ανοιχτό πουκάμισο, που υιοθέτησε από τον ηθοποιό της τηλεόρασης, Νταν Χαγκέρτι.

Το 1978, ο Κένι Ρότζερς κυκλοφόρησε το "The Gambler", mega-hit που τον οδήγησε στην κορυφή.

Στο απόγειο της επιτυχίας του, ο Ρότζερς ήταν βασικός στα chart της κάντρι ή ποπ μουσικής πρωταγωνιστούσε σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά δημιουργώντας την αλυσίδα fast-food εστιατορίων Kenny Rogers Roasters.

Το 1980 τραγούδησε με τον Λάιονελ Ρίτσι το Lady που έγινε μεγάλη επιτυχία και το 1983 ερμήνευσαν με τη Ντόλι Πάρτον το Islands in the Stream του Μπάρι Γκιμπ που έγραψαν οι Bee Gees.

Το 2013 τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του με το βραβείο Willie Nelson στην 47η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κάντρι Μουσικής και το 2017 απέκτησε αστέρι στο Music City Walk of Fame, στο Νάσβιλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ