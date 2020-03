Πολιτική συμφωνία για έναρξη διαπραγματεύσεων με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία

Σε πολιτική συμφωνία για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία κατέληξαν την Τρίτη (24.3) οι αρμόδιοι υπουργοί για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Χαίρομαι πολύ που τα κράτη μέλη της Ε.Ε τα οποία κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Συγχαίρω ολόψυχα και τις δύο χώρες. Αυτό στέλνει επίσης ένα δυνατό και σαφές μήνυμα σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια: το μέλλον σας είναι στην ΕΕ» δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επίτροπος ΕΕ για τη διεύρυνση Όλιβερ Βαρέλι.

Παρά τα εμπόδια, η αίσθηση της αντοχής και της αποφασιστικότητάς μας επικράτησε τόνισε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ. «Συγχαρητήρια στους Ευρωπαίους φίλους μας για αυτήν την αναγνώριση. Συγχαρητήρια και σε όλους όσους δούλεψαν στην Βόρεια Μακεδονία σκληρά και δεν σταμάτησαν να πιστεύουν . Η απόφαση της ΕΕ σε αυτή την δύσκολη εποχή αποτελεί ένα σύμβολο της πραγματικής της δύναμης. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το επόμενο στάδιο του ταξιδιού ολοένα και προς τα μπρος.

Despite all hurdles,our sense of endurance&resolve prevailed!to our friends for recognizing it.to all in who worked hard&never siezed believing. EU’s decision in this dire time is a symbol of its true strength.Ready to start next stage of journey!Buckle up,onwards&upwards!