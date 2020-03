Ερευνητές: Ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει μέχρι και 17 ημέρες σε επιφάνειες – Βρέθηκαν ίχνη του σε καμπίνες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess

Μια ανακάλυψη που παγώνει το αίμα σχετική με την αντοχή του κορωνοϊού έκαναν επιστήμονες που εξέτασαν τις καμπίνες του πρώτου κρουαζιερόπλοιου που οι επιβάτες του προσβλήθηκαν από κορωνοϊό. Το Diamond Princess. Οι επιστήμονες 17 ημέρες μετά διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ίχνη του ιού ακόμη σε επιφάνειες και στις καμπίνες του πλοίου.

Το σκάφος, είχε περισσότερα από 700 επιβεβαιωμένα κρούσματα και τέθηκε σε καραντίνα όιταν έφτασε στο λιμάνι της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία. Η έκθεση δημοσιεύτηκε από το Centers for Disease Control and Prevention's Morbidity and Mortality Weekly Report.

Μια προηγούμενη μελέτη διαπίστωσε ότι ο ιός ήταν σε θέση να παραμείνει ζωντανός σε πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα μέχρι και για τρεις ημέρες. Ο ιός ήταν λιγότερο σταθερός στον χαλκό, όπου δεν βρέθηκε ίχνος του μετά από 4 ώρες. Επίσης, δεν ήταν τόσο σταθερός στο χαρτόνι, το οποίο δεν έδειξε ίχνος του ιού μετά από 24 ώρες, σύμφωνα με την έκθεση στο New England Journal of Medicine.