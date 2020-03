«Να αγοράσουν οι κυβερνήσεις τις πατέντες για όλα τα τεστ ταχείας διάγνωσης» - Νέα ανάρτηση Μόσιαλου

Τη δική του πρόταση για τον έλεγχο της πανδημίας του κορονοϊού καταθέτει ο Ηλίας Μόσιαλος.

«Παρακολουθώ καθημερινά από τον Ιανουάριο τη νόσο COVID-19, της οποίας οι επιπτώσεις έχουν υπερβεί, δυστυχώς, σε πολλές χώρες το δυναμικό των συστημάτων υγείας. Οι έγκριτες επιστημονικές ανακοινώσεις από τη συλλογή των αποτελεσμάτων στην πρώτη γραμμή, και των κλινικών δοκιμών που έχουν ήδη δημοσιευτεί, τροφοδοτούν τους επιστήμονες «στον πάγκο» για να περάσουν στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεστ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής που ορίστηκε εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν την πανδημία.

Και συνεχίζει: «Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που βλέπουμε, σε αξιοσημείωτα μικρό χρονικό διάστημα και σε πραγματικό χρόνο, την δουλειά μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον (κλινικό και εργαστηριακό), μέσω των γρήγορων διαδικασιών δημοσίευσης των επιστημονικών ανακοινώσεων, να επιταχύνει τις συνθήκες για να μεταφερθεί η πληροφορία στον πάγκο. Η ροή αλληλοτροφοδότησης είναι από τον πάγκο στην παραγωγή, όπου και μετά τα απαραίτητα τεστ θα επιστρέψει στην κλινική εν είδει τεστ ταχείας διάγνωσης, ώστε να διευκολύνει την διαχείριση ασθενών».

Ο καθηγήτης της πολιτικής της υγείας και διευθυντής του LSE Health στο London School of Economics and Political Science στο Λονδίνο εξηγεί: «Ένα παράδειγμα τέτοιου τεστ είναι Το ID NOW ™ της εταιρείας Abbott, όπου μπορεί σε θερμοκρασία δωματίου να ανιχνεύει σε 5 μόνο λεπτά εάν κάποιος ασθενής είναι θετικός στη νόσο (και σε 13 λεπτά εάν είναι αρνητικός). Η εταιρεία ελπίζει πως θα καταφέρει να παράγει 50.000 τεστ την ημέρα. Σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση της εταιρείας η πλατφόρμα της Abbott εγκρίθηκε μεν από το FDA (την Αμερικανική Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων με άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUA)), αλλά θα διατίθεται μόνο στις Η.Π.Α.»

»Σε αυτό το διάστημα, από την πλευρά της πολιτικής της δημόσιας υγείας, δραστηριοποιούμαστε, κάνουμε ενστάσεις και παρεμβάσεις, και καταθέτουμε προτάσεις ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνει το επόμενο βήμα από όσο περισσότερες χώρες γίνεται», αναφέρει και προτείνει: «Να αγοράσουν οι κυβερνήσεις τις πατέντες για όλα αυτά τα τεστ ταχείας διάγνωσης, από όλες τις εταιρείες, και η συνολική επιστημονική έρευνα που έφερε σε τόσο μικρό διάστημα αυτό το αποτέλεσμα, να γίνει Δημόσιο Aγαθό και να μπορούν να παράγουν όλοι αυτά τα τεστ εγχώρια».

«Ο έλεγχος αυτής της πανδημίας μας έχει ήδη μάθει πόσο ανυπεράσπιστοι είμαστε όλοι απέναντι σε μια τέτοια απειλή. Μας κάνει μαθήματα για την αναγκαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της επιστημονικής κατάρτισης. Τώρα είναι η ώρα να μας διδάξει τη σπουδαιότητα της αυτάρκειας της δημόσιας υγείας», καταλήγει ο Ηλίας Μόσιαλος.