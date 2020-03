Lunch Doodles: Ο Mo Willems σχεδιάζει μαζί με παιδάκια που «μένουν σπίτι» (Video)

Σήμερα, εκατομμύρια παιδιά σ' όλον τον κόσμο δεν μπορούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού να πάνε σχολείο. Μιας και η ζωή μέσα σε τέσσερις τοίχους δεν είναι κάτι εύκολο για ένα μικρό παιδί, ο γνωστός Αμερικανός συγγραφέας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων Mo Willems ανακοίνωσε ότι κάθε μέρα στο YouTube θα διδάσκει σχέδιο και ζωγραφική σε αυτά.

O Willems, που είναι γνωστός περισσότερο για τα βιβλία του «The Pigeon Has to Go to School!», «I Will Take a Nap!» και «Knufflebunny», θα κάνει live streaming των «μαθημάτων» - ακούν στο όνομα «Lunch Doodles» - στις 1 μμ τοπική ώρα. Τα βιντεομαθήματα θα είναι προσβάσιμα στον ιστότοπό τους αλλά και στον ιστότοπο του Kennedy Center.

«Ξέρω ότι πολλοί από σας δεν είστε στο σχολείο» είπε, στο εισαγωγικό βίντεο, ο Willems. «Τώρα είστε σπίτι, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. Λοιπόν, μαντέψτε. Κι εγώ σπίτι είμαι. Θα κάνουμε παρέα μαζί».

Ο Mo ενθαρρύνει τα παιδάκια να υποβάλουν όποια ερώτηση έχουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των «Lunch Doodles» στον ιστότοπο του Kennedy Center, και υποσχέθηκε ότι θα προσπαθεί να τις απαντά στα βίντεό του. Τα βιντεομαθήματα τα οποία έχουν ήδη μεταδοθεί έχουν διάρκεια από 20 έως 28 λεπτά το καθένα. Καλό θα είναι να παρακολουθούν οι γονείς τον λογαριασμό του Mo Willems στο Twitter, όπου θα ενημερώνονται για τεχνικές δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσει ο εικονογράφος ώστε τα μικρά τους να μη χάσουν κανένα βιντεομάθημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ