John Prine: Στην εντατική λόγω κορωνοϊού ο θρύλος της folk (Video)

Ο θρύλος της folk, John Prine, στην εντατική λόγω του ιού. Η Joan Baez του στέλνει ένα τραγούδι

Την πόρτα του θρύλου της folk μουσικής, John Prine χτύπησε ο κορονοϊός και μετά την ανακοίνωση ότι εισήχθη στο νοσοκομείο, η Joan Baez από την κουζίνα του σπιτιού της, τού αφιέρωσε ένα από τα τραγούδια του που είχε παίξει στο παρελθόν και το οποίο συγκαταλέγεται στις εμβληματικές ερμηνείες της: το «Hello in There».

«Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι για τον John Prine -που είναι φίλος και ομότεχνός μου τραγουδιστής-τραγουδοποιός- και τη γυναίκα του, τη Φιόνα» είπε στην κάμερα η Μπαέζ. «Ο John είναι σε κρίσιμη κατάσταση σε μηχανικό αναπνευστήρα λόγω του COVID-19 και η σύζυγός του επίσης αποδείχθηκε θετική στο τεστ. John, αυτό το τραγούδι από τα δικά σου που έχω τραγουδήσει είναι ένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου μου που ζητούν περισσότερο απ' όλα, για περισσότερα από 40 χρόνια. Άφησέ με λοιπόν να σου το τραγουδήσω και να το στείλω μαζί με τις καλύτερες ευχές μου και τις προσευχές μου».

Το τραγούδι είχε αρχικά τραγουδήσει η Baez στο αγαπημένο της άλμπουμ, το «Diamonds and Rust», το 1975. Με την κιθάρα της τραγουδά μπροστά στην κάμερα: «Ya' know that old trees just grow stronger / And old rivers grow wilder ev'ry day / Old people just grow lonesome / Waiting for someone to say "Hello in there, hello"».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ