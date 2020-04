Κορωνοϊός-Αυστραλία: Κρίση για τον Έντυπο Τύπο - Τέλος το «χαρτί» για περίπου 60 εφημερίδες

Βαρύ πλήγμα, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις, δέχονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την περίοδο μάλιστα της πανδημίας καλούνται να βρίσκονται στις επάλξεις για την ενημέρωση του κόσμου.

Έτσι, στην Αυστραλία, ο νέος κορονοϊός έχει οδηγήσει περίπου 60 εφημερίδες της περιφέρειας να αναστείλουν την έντυπη έκδοσή τους.

Σήμερα, ο όμιλος News Corp ανακοίνωσε ότι θα εμπλουτίσει τα διαδικτυακά του μέσα με το περιέχομενο που προοριζόταν για τον έντυπο Τύπο.

Στον όμιλο του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ ανήκουν μεταξύ άλλων οι εφημερίδες The Manly Daily, The Wentworth Courier και The Diamond Valley Leader.

Επίσης, όπως αναφέρει το efsyn.gr, ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν μια δωρεάν συνδρομή 28 ημερών στους τίτλους των Herald Sun, Daily Telegraph, Courier-Mail και Advertiser.