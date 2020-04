Κορωνοϊός: Αλεπού βρήκε καταφύγιο στο… King's Cross του Λονδίνου (photos)

Όλο και πιο συχνό γίνεται το φαινόμενο, όπου... άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις που έχουν αδειάσει λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, παγκοσμίως, για τον κορωνοϊό.



Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι που έχουν μείνει έκπληκτοι σε Ευρώπη και Αμερική, όταν στην πόρτα τους... εντόπισαν από κριάρια, κατσίκες μέχρι πούμα και αλεπού.

The Llandudno goats are so much better with a West Side Story soundtrack.



(thanks to @AndrewStuart and the Bergamo boars) pic.twitter.com/A71FumsGNa