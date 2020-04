Εστιατόριο σερβίρει κορωνο-μπέργκερ και οι πελάτες του φεύγουν... ικανοποιημένοι (Photos)

Έναν αν μη τι άλλο έξυπνο τρόπο marketing σκέφτηκε ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου στο Βιετνάμ.

Ο Hoang Tung, ιδιοκτήτης πιτσαρίας στο Ανόι, ήθελε, όπως λέει, να προσφέρει κάτι στους πελάτες του, που θα τους έκανε αληθινά χαρούμενους αυτές τις ζοφερές μέρες, παρότι, βέβαια, στη χώρα του δεν έχουν πολλά κρούσματα κορονοϊού.

Hanoi chef Hoang Tung and his team spend their days molding dozens of green-tea stained burger buns complete with little 'crowns' made of dough to resemble microscopic images of coronavirus https://t.co/YrkIZWiA0q Follow our live blog for updates: https://t.co/8EKFUMzjzk pic.twitter.com/FRoIF5bobX — Reuters (Reuters) March 26, 2020

Εμπνεύστηκε, λοιπόν, ένα... κορονομπέργκερ, το οποίο και πρόσθεσε στο μενού του μαγαζιού του!

Όχι βέβαια. Προφανώς και στη συνταγή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ιός.

Απλά το ψωμάκι είναι ελαφρώς πράσινο και έχει αυτά τα κέρατα σαν κορώνα, που έχει και ο SARS-CoV-2.

The coronaburger, "is the grotesque brainchild of Vietnamese chef Hoang Tung, who modeled the burger after a coronavirus particle in an attempt to bring “joy to others during this pandemic...” https://t.co/DrySiscbDX pic.twitter.com/IhF9fP1e6i — Rijo Jacob Abraham (rjabraham) March 28, 2020

«Ξεκίνησε ως αστείο. Σκεφτήκαμε ότι αν τρώμε κάτι που θυμίζει κορονοϊό, τότε, ίσως, δεν θα φοβόμαστε την πανδημία τόσο πολύ», λέει ο Tung.

«Ο κορονοϊός είναι ένας πολύ επικίνδυνος ιός και τρώγοντας αυτό το μπέργκερ είναι λες και ήδη τον έχουμε νικήσει», σχολίασε από την πλευρά του ένας από τους πελάτες του καταστήματος.