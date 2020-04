Μήνυμα από τον Πάπα για όσους υποφέρουν από την πανδημία (Video)

Μήνυμα στους καθολικούς πιστούς αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες θέλησε να στείλει ο πάπας Φραγκίσκος μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ιταλικού δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού Rai Uno.

Ο πάπας υπογράμμισε ότι βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών που τις ημέρες αυτές πενθούν, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται μόνοι, με ιδιαίτερη αναφορά στους ηλικιωμένους. Ο Φραγκίσκος αναφέρθηκε «στους τόσους ήρωες, όλων των ημερών και ωρών», αλλά και στους φυλακισμένους, στις οικογένειες που δεν έχουν χρήματα και στους άστεγους.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους, για πολλούς πάρα πολύ δύσκολη. Ο πάπας το ξέρει και θέλει να δείξει σε όλους την εγγύτητα και την στοργή του. Ας φανούμε γενναιόδωροι, ας βοηθήσουμε όσους είναι μόνοι, μέσω του διαδικτύου ή από το τηλέφωνο. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο για όσους υποφέρουν στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Κάντε μια πράξη τρυφερότητας προς όποιον υποφέρει, προς τους ηλικιωμένους, τα παιδιά. Πείτε τους ότι ο πάπας είναι κοντά τους και προσεύχεται στον Κύριο να μας ελευθερώσει σύντομα από το κακό. Και εσείς προσευχηθείτε για εμένα», τόνισε ο Φραγκίσκος.

Dear friends, good evening! This evening I have the chance to enter your homes in a different way than usual. If you allow me, I would like to have a conversation with you for a few moments https://t.co/1AUA9zHkY3