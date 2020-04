Καθολική η υποστήριξη στον κυβερνήτη του αεροπλανοφόρου «Ρούζβελτ»

Η υποστήριξη του κυβερνήτη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier είναι καθολική. Όχι μόνο από το πλήρωμα του, αλλά και από πλήθος απόστρατων αξιωματικών του ναυτικού, που δηλώνουν ότι η πολιτική παρέμβαση στην υπόθεση ,ξεπέρασε τα όρια. Σχεδόν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις, στηρίζουν τον πλοίαρχο και αγνοούν τα τυπικά “ολισθήματα” με τα οποία κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απόφαση “καρατόμησης” του.

Διαβάζουμε και στην Ελλάδα διάφορες τέτοιες απόψεις από τους “στρατηγούς” και “ναυάρχους” του καναπέ, όπως τους χαρακτήρισε ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ και πρώην ΥΕΘΑ, Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος.

Στην Washington Post, o David Ignatius, αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της απόφασης για την απομάκρυνση του πλοιάρχου από το αεροπλανοφόρο Ρούζβελτ.

Η αποθέωση του κυβερνήτη από το πλήρωμα του, ακυρώνει και το παρασκήνιο και τις αποφάσεις, αλλά και τους “καναπεδάτους ναυάρχους και στρατηγούς” οι οποίοι κάνουν εκ του ασφαλούς κριτική στο…facebook.

CNN Politics✔@CNNPolitics

In an overwhelming show of support, sailors cheered and chanted "Captain Crozier!" as he disembarked the ship for the last time. https://cnn.it/2X8fg3c