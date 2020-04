Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον - Επιδεινώθηκε η κατάστασή του από το απόγευμα (Photos)

Επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του πρωθυπουργού της Βρετανία, Μπόρις Τζόνσον.

Στις 12 ημέρες από τότε που προσεβλήθη από COVID-19 και μόλις 24 ώρες από την διακομιδή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνέστησαν πλέον την εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο τςη Ντάουνινγκ Στριτ ο 55χρονος Τζόνσον ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να τον αντικαταστήσει, όπου χρειαστεί.

Επισημαίνεται ότι «έχει πλήρως τις αισθήσεις του και πως η εισαγωγή στην Μονάδα Εντατική Θεραπείας γίνεται προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστήρας, που θα τον βοηθήσει στην ανάρρωσή του».

Σύμφωνα με το Buzzfeed, που επικαλείται την Ντάουνινγκ Στριτ, η κατάσταση του Τζόνσον επιδεινώθηκε το απόγευμα και, κατόπιν συμβουλής της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Τόμας του Λονδίνου.

Μηνύματα στήριξης

«Οι σκέψεις μας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του -του στέλνουμε ευχές» έγραψε η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στάρτζεον, λίγο αφότου έγινε γνωστό πως ο Μπόρις Τζόνσον μεταφέρθηκε στην εντατική.

My thoughts are with the PM and his family - sending him every good wish https://t.co/tjpadJq6bq

Ο υπουργός Επιχειρηματικότητας της Αγγλίας, Ναντίμ Ζαχάουι έγραψε με τη σειρά του: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον Μπόρις Τζόνσον και την Κάρι Σιμόντς και την οικογένειά τους. Γνωρίζω τον Μπόρις 20 χρόνια… είναι ένας μαχητής και θα νικήσει τον κορωνοϊό».

Thoughts & prayers for @BorisJohnson & @carriesymonds and their family. I have known Boris for 20 years he is a fighter and will beat this virus.