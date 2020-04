Ξεκάθαρη δέσμευση του Eurogroup σε μεγάλης κλίμακας και συντονισμένο σχέδιο ανάκαμψης, ζητεί ο Σεντένο

Ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι τώρα εποχή για συνηθισμένες πολιτικές», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη τούς προστατεύει. Γι’ αυτούς πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας».

#Eurogroup President @mariofcenteno ahead of today's video conference



"Today I am convening the EU finance ministers to agree on a bold response to the #COVID19 outbreak. It is arguably the most sizeable&ambitious package every prepared by the Eurogroup"https://t.co/wbAABVytYP