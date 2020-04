Μαραθώνιο Eurogroup με ολονύχτιο θρίλερ και ανοιχτά θέματα για οικονομία, πανδημία - Την Τετάρτη το πρωί η συνέντευξη Τύπου

Σε θρίλερ μέχρι τα ξημερώματα εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup για τον «οδικό χάρτη» της Κομισιόν σχετικά με την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Το σχέδιο δεν βρήκε σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη, με συνέπεια η συνεδρίαση του κρίσιμου για το μέλλον της Ένωσης Eurogroup να διακοπεί. Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, και όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί της Τετάρτης, από τους Κλάους Ρέγκλινγκ (ESM), Μάριο Σεντένο και Πάολο Τζεντιλόνι.

#Eurogroup press conference - TOMORROW morning at 10.00



Press conference with @mariofcenteno, @PaoloGentiloni, @ESM_Press Regling



