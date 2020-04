«Βόμβα» ABC News: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για τον κορωνοϊό αλλά η ηγεσία αδιαφόρησε

«Βόμβα μεγατόνων» έριξε το αμερικανικό δίκτυο ABC News, το οποία αποκάλυψε ότι οι υπηρεσιές πληροφοριών των ΗΠΑ προειδοποιούσαν από τον περασμένο Νοέμβριο προειδοποιούσαν για την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού στην κινεζική επαρχία της Oυχάν, κάνοντας λόγο για μείζονα υγειονομική απειλή για τους κατοίκους και την ομαλή καθημερινότητα της περιοχής,.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κέντρο Ιατρικών Πληροφοριών (NCMI) του αμερικανικού στρατού συνέταξε μία έκθεση για το ζήτημα τον Νοέμβριο, η οποία ανέφερε ότι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού «θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κατακλυσμιαίο γεγονός» για ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με μία πηγή του Κέντρου, η έκθεση είχε σταλεί «πολλές φορές» στο Πεντάγωνο, τον Λευκό Οίκο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και την υπηρεσία Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Οι σχετικές ενημερώσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και κορυφώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, όταν μία αναλυτική περιγραφή της απειλής του ιού, βασισμένη σε τέσσερις πηγές ενημερωμένες πάνω στο θέμα, στάλθηκε στην ημερήσια ενημέρωση του προέδρου, αναφέρει σχετικά το ABC News.

Εντούτοις, το NCMI αρνήθηκε την ύπαρξη μίας τέτοιας έκθεσης, τονίζοντας με ανακοίνωση του, ότι το «Κέντρο δεν προβαίνει σε δημόσια σχόλια σχετικά με ορισμένα θέματα πολιτικής και στρατιωτικής σημασίας». Επίσης, σύμφωνα με το CNN, το Πεντάγωνο, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το Γραφείο του Επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ρεπορτάζ του ABC News.

