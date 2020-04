Έλληνας καθηγητής Γέιλ: Nα προετοιμαστούμε για δεύτερο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο

Η έλευση του καλοκαιριού ενδεχομένως να ανακόψει λιγάκι την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού, προβλέπει ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γέιλ, Νικόλας Χρηστάκης. Ωστόσο, προβλέπει ότι εν αντιθέσει με άλλες πανδημίες, ο SARS-CoV-2 δεν θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δεύτερο κύμα το Φθινόπωρο.



Συζητώντας με τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού JAMA (Journal of the American Medical Association), Howard Bauchner στην εκπομπή «Conversations with Dr. Bauchner», ο Δρ. Χρηστάκης καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Παθολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής και διευθυντής στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Φυσιολογίας στο Γέιλ, ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδημιών και των κοινωνικών πτυχών της πανδημίας της COVID-19.



Θα κάνει καλοκαιρινό διάλειμμα ο κορωνοϊός;



Σύμφωνα με τον διαπρεπή καθηγητή, ενώ οι πρώτες μελέτες που έγιναν στην Κίνα προέβλεπαν ότι ο καιρός ίσως δεν παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της πανδημίας, πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα προβλέπουν μείωση κρουσμάτων και θανάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στις προηγούμενες γνωστές πανδημίες, που είχαν ανακοπεί από την ζέστη.



«Το Φθινόπωρο, πιστεύω ότι κατά 75% είναι πιθανόν να επανέλθει (ο κορωνοϊός), όπως συνέβη το 1918 και το 1957, που είχαμε πανδημίες», εξήγησε ο Δρ. Χρηστάκης. Και συμπλήρωσε: «Δεν γνωρίζω αν θα είναι πιο θανατηφόρο (το δεύτερο κύμα) αλλά σίγουρα θα υπάρξει και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό».



Ωστόσο, ακόμη και η σύντομη αυτή «ανάπαυλα» του ιού απέχει ακόμα από το να συμβεί, σύμφωνα με τον Δρ. Νικόλα Χρηστάκη καθώς όπως είπε «Είμαστε στην αρχή του πρώτου κύματος» και της μεγάλης ζημιάς που αυτό προκαλεί.



Επιχειρώντας μια σύγκριση με άλλες πανδημίες, ο καθηγητής του Γέιλ υποστήριξε ότι η πανδημία του κορωνοϊού μοιάζει περισσότερο με την πανδημία της γρίπης του 1957, που έγινε αιτία θανάτου 150.000 άτομα στις ΗΠΑ. Και με βάσει αυτά τα δεδομένα, ο κορωνοϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 250.000 ή και περισσότερα άτομα στις ΗΠΑ.



Αλλά προέβλεψε ότι η νόσος COVID-19 θα γίνει ενδημική, όπως το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη και θα βρεθεί εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο «αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους».



Αναλύοντας τα τεκταινόμενα της πανδημίας στις ΗΠΑ, ο Δρ. Χρηστάκης είπε ότι «η Φλόριντα θα αποτελέσει προβληματική περιοχή. Η Λουιζιάνα ήδη έχει πρόβλημα. Τώρα (ο ιός) βρίσκεται στις μεγάλες παραθαλάσσιες πόλεις και στο Ντιτρόιντ, αλλά ακολουθεί στενά και όλη η υπόλοιπη χώρα. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι σκληρές».

Πηγή: Πρώτο Θέμα