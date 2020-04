ΗΠΑ: Αξιολάτρευτη γιαγιά ξέμεινε από μπύρα στην καραντίνα-Πώς έλυσε το πρόβλημα (photos)

Μία αξιολάτρευτη γιαγιά 93 χρονών από την Πενσυλβάνια που από ότι φαίνεται έχει ιδιαίτερη…λατρεία στη μπύρα βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο να λύσει το πρόβλημα όταν της τελείωσαν οι προμήθειες του αγαπημένου της ποτού λόγω καραντίνας..

«Πίνω κάθε βράδυ και τώρα έχω μείνει με 12 κουτάκια μόνο. Ξέρετε κάτι; Η μπύρα κάνει καλό, έχει βιταμίνες μέσα, αρκεί να μη το παρακάνεις» δήλωσε στο KDKA TV.

93-year-old Olive Veronesi of Seminole, PA, is staying home. But she has one request for her neighbors. CoorsLight, you’re up! ( by KDKA) pic.twitter.com/6itfzwxfNF