ΗΠΑ: Τα γενέθλια της μικρής κόρης του γιόρταζε ο 27χρονος που εκτέλεσαν αστυνομικοί στην Ατλάντα – Ξεχειλίζει η οργή (Photos)

Ξεχειλίζει η οργή στις ΗΠΑ από τη νέα δολοφονία μαύρου από λευκούς αστυνομικούς, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ενώ η χώρα εξακολουθεί να συνταράσσεται από ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική αυθαιρεσία.

Διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα χθες Σάββατο το βράδυ (πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) ενώ άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s έξω από το οποίο ένας μαύρος νέος δολοφονήθηκε από πυρά αστυνομικού καθώς προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη, συμβάν που καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι ταραχές ξέσπασαν αφού έπεσε η νύχτα στην Ατλάντα, όπου νωρίτερα χθες η δήμαρχος Κίσα Λανς Μπότομς ανακοίνωσε πως έκανε δεκτή την παραίτηση που της υπέβαλε άμεσα η Έρικα Σιλντς, η αρχηγός της αστυνομίας, εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Ρεϊσάρντ Μπρουκς στον χώρο του Γουέντις όπου περίμενε για να δώσει παραγγελία μέσα στο αυτοκίνητό του αλλά αποκοιμήθηκε.

Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v