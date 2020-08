Αποχώρησε από το Star έπειτα από 11 χρόνια και πάει στο Open

1 Αυγούστου 2009- 20 Αυγούστου 2020. Ήμουν 30 και... κάτι και είμαι 40 και... κάτι. 10 χρόνια και... κάτι γεμάτα γέλια, δημιουργία, δουλειά, όμορφες στιγμές. Αφήνω μια τηλεοπτική οικογένεια που αγάπησα και με αγάπησε πολύ και μπαίνω σε μια καινούργια που με περιμένει... Νάταλι, σε ευχαριστώ για τις ευκαιρίες που μου έδωσες και ιδιαίτερα για το τελευταίο μας τηλεφώνημα. Κοραλία ήσουν αυτή που με πίστεψες από την αρχή, με διεκδικησες από το Mega τότε και με στήριξες όσο κανένας άλλος. Φώτη μου και Μαρία μου, ύστερα από επτά χρόνια στο ΦΜ live, δύο χρόνια στο Σαν στο σπίτι σας και άλλα δύο στο I love TV, είστε πια μέλη της οικογένειας μου! Σας ευχαριστώ που με ξεκλειδώσατε τηλεοπτικά και το κυριότερο που μοιραστηκαμε πολύ σημαντικές προσωπικές στιγμές. Κατερίνα μου ευαίσθητη και gentleman Κρατερε μου, σας ευχαριστώ για τα τρία ΈΚΤΑΚΤΑ τελευταία χρόνια! Ξέρω ότι σας αφήνω σε καλά χέρια, των φίλων μου Γιώργου Ευφραιμιδη και Χριστιάνας Μπαξεβάνη. Νίκο Χριστόφορου, είσαι απλά υπέροχος! Νικόλα, Νάντια Χ., Ιωάννα, Αντιγοναρα, Στέλιο, Τζένη, Νιόβη, Ράνια, Ελίνα, Μαρία, Λουκά, Ηλία, Βίκυ, Βίκυ, Μάρθα, Βαρβάρα, Τόνια, Σάββα, Νίκο Β. Δημητρούλα μου, Μαριλου, Γιώργο Κ., Στέφανε, Τζώρτζια, Γρήγορη, Ελισάβετ, Δανάη, Μίνα, Τάσο Β., Γιάννα, Ισιδωρε, Δημήτρη, Τάσο Σ., Νάσο, Ευγενία, Αλέκα, Τζωρτζίνα, Ευφημία μου, ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σας. Κλείνω λοιπόν αυτό το κεφάλαιο και ανοίγω ένα καινούργιο. Ξέρω ότι πίσω από την πόρτα που μου ανοίγεται θα βρω κι εκεί φίλους από τα παλιά, την Έλενα Κατραβα, τον Θέμη Μαλλη (Επιτέλους, δύο Eurovision guru μαζί!), τη Μαρία Σαγανα, την Κατερίνα Καινούργιου, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Σοφία Μουτιδου, τον Τρύφωνα Σαμαρά, τον Νίκο Γεωργιάδη, την Ντέμι Φιντιρικου, την Ντόρα Πνευματικατου. ΝΊΚΟ ΚΟΚΛΩΝΗ, σε ευχαριστώ που με εμπιστευθηκες και που μου άνοιξες διάπλατα την πόρτα της Barkingwell media και του Open. Περιμένω με ανυπομονησία να δουλέψουμε μαζί! Καλή τηλεοπτική σεζόν σε όλους! #newbeginnings #newseason

