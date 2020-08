Το Netflix λανσάρει νέο κουμπί για τους αναποφάσιστους συνδρομητές -Τους βρίσκει τη σειρά που θέλουν να δουν

To Netflix λανσάρει σε πιλοτικό για την ώρα επίπεδο, το κουμπί τυχαίας αναπαραγωγής, μια επιλογή που θα προσφέρει τίτλους ταινιών και σειρών σε αναποφάσιστους χρήστες της πλατφόρμας.

Πώς λειτουργεί το κουμπί του Netflix



Πατώντας το κουμπί Shuffle Play στο περιβάλλον του Netflix, ο χρήστης θα βρίσκεται μπροστά από μια σειρά προτάσεων που σχετίζονται με όσα έχει επιλέξει να δει μέχρι σήμερα, αγαπημένα προγράμματα και είδη ταινιών. Όπως είναι προφανές, το κουμπί αυτό δεν έχει κάποιον άλλο σκοπό, παρά να προτρέψει τους συνδρομητές να παρακολουθήσουν περισσότερο περιεχόμενο στο Netflix, ακόμη και αν δεν είναι σίγουροι ακριβώς τι θέλουν να παρακολουθήσουν.

Το κουμπί ενεργοποιείται τυχαία σε λογαριασμούς χρηστών από όλο τον κόσμο και μόνο σε συνδρομητές που συνδέονται μέσω έξυπνων τηλεοράσεων. «Σκοπός του είναι να κάνει πιο εύκολο για τους συνδρομητές να βρουν κάτι να παρακολουθήσουν» δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο αμερικανικό Variety. Αν η δοκιμαστική περίοδος αποδειχθεί επιτυχής, τότε το Netflix φιλοδοξεί να λανσάρει την νέα επιλογή σε όλους τους συνδρομητές.

Που να κοιτάξετε για το πιλοτικό κουμπί στο Netflix



Το εν λόγω κουμπί εμφανίζεται σε τρία σημεία: Κάτω από τον λογαριασμό του χρήση, πριν εκείνος περιηγηθεί στη βιβλιοθήκη του Netflix, στην κεντρική σελίδα όπου προβάλλονται οι τίτλοι ταινιών και σειρών ή αριστερά στο μενού επιλογών της πλατφόρμας (αναζήτηση, αγαπημένα κτλ).



Δεν είναι η πρώτη δοκιμή του Netflix για το εν λόγω κουμπί. Το 2019, η πλατφόρμα δοκίμασε ένα παρόμοιο εργαλείο που σέρβιρε ένα τυχαίο επεισόδιο σε χρήστες της εφαρμογής από Android κινητά και τάμπλετ. Ένα δεύτερος γύρος δοκιμών του Shuffle Play ενεργοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και πλέον βρισκόμαστε στην τρίτη δοκιμή από τη Netflix.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG