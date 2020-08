Οι κορεατικές σειρές γίνονται μάθημα στη σχολή ΜΜΕ των Φιλιππίνων

Η κορεατική κινηματογραφική βιομηχανία είναι σε περίοδο ακμής από τότε που η ταινία «Parasite» του σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο κέρδισε τέσσερα Όσκαρ.

Ταυτόχρονα οι σειρές K-drama προσελκύουν θαυμαστές απ' όλο τον κόσμο, ειδικά στις Φιλιππίνες, μετά το ντεμπούτο στο Netflix των «Crash Landing on You», «Itaewon Class» και «It's Okay To Not Be Okay».

Με την αυξανόμενη δημοτικότητα των K-drama, η Σχολή Μαζικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι τώρα «προσφέρει μαθήματα επιλογής που θα αναλύουν επιλεγμένες κορεατικές σειρές».

Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλλει αίτηση για παρακολούθηση του μαθήματος 300 ενδιαφερόμενοι, ωστόσο η Σχολή έχει ανακοινώσει ότι οι θέσεις για το εξάμηνο που θα αρχίσει είναι περιορισμένες, μόλις 25.

Λόγω της πανδημίας της COVID-19, το μάθημα θα γίνεται στο διαδίκτυο μέσω των Google Meet, Messenger, Viber ή Zoom.

Στο μάθημα θα αναλυθούν τρεις κορεατικές σειρές: «Crash Landing on You», «Chicago Typewriter» και «Misaeng».

Οι δραματικές τηλεοπτικές σειρές από τη Νότια Κορέα κέρδισαν δημοτικότητα σε ολόκληρη την Ασία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. «Παρά τις πολιτιστικές διαφορές, το μη ασιατικό κοινό θεωρεί ελκυστικά τα K-drama, τα οποία ανήκουν σε διάφορα είδη, από ιστορικό μελόδραμα και ρομαντική κωμωδία έως δράση, τρόμο, sci-fi και θρίλερ» αναφέρεται στο βιβλίο "The rise of K-dramas".

Το βιβλίο, συλλογή δοκιμίων των JaeYoon Park και Ann-Gee Lee, επικεντρώνεται στον πολιτιστικό αντίκτυπο των K-drama και στους θαυμαστές τους.

Οι πιστοί θαυμαστές, όπως σημειώνεται, δοκιμάζουν κορεάτικα φαγητά, ακολουθούν την κορεατική μόδα, ακούν κορεατική μουσική, μαθαίνουν κορεατικά για να καταλαβαίνουν καλύτερα τις αγαπημένες τους σειρές και ταξιδεύουν στην Κορέα για απόλυτες εμπειρίες.

Τα K-drama είναι δημοφιλή παγκοσμίως, εν μέρει λόγω της διάδοσης της κορεατικής ποπ κουλτούρας (Korean Wave) και της ευρείας διαθεσιμότητάς τους μέσω υπηρεσιών streaming που προσφέρουν υπότιτλους σε πολλές γλώσσες. Η μόδα, το στυλ, η κουλτούρα, οι εξωτικές τοποθεσίες στις οποίες γυρίζονται προκαλεί το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων θεατών, όπως και τα θέματά τους, οικογένεια, φιλία, έρωτας, που έχουν οικουμενική απήχηση.

Κορεατικό Κύμα (Hallyu) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την παγκόσμια δημοφιλία της πολιτιστικής οικονομίας της Νότιας Κορέας που εξάγει ποπ κουλτούρα, ψυχαγωγία, μουσική, τηλεοπτικές δραματικές σειρές και ταινίες. Είναι ένας συλλογικός όρος για την ανάπτυξη του κορεατικού πολιτισμού και της ποπ κουλτούρας που περιλαμβάνει τα πάντα, από μουσική, ταινίες, σειρές, διαδικτυακά παιχνίδια και κορεατική κουζίνα.

ΑΠΕ