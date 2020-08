Πέθανε ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζακ Σέρμαν

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών άφησε ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Τζακ Σέρμαν.

Ο μουσικός είχε συνδεθεί άρρηκτα με το ντεμπούτο της αμερικανικής ροκ μπάντας, παίζοντας στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος "The Red Hot Chili Peppers". Μπήκε στο συγκρότημα το 1984 και ήταν εκεί για το πρώτο τουρ στις ΗΠΑ ενώ συνέγραψε τραγούδια και για το δεύτερο άλμπουμ τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN