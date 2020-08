Κατεπείγουσα έγκριση θεραπείας πλάσματος ανακοινώνει ο Τραμπ

Μία το πρωί ώρα Ελλάδας, αναμένεται, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, η «σημαντική ανακάλυψη» στην οποία θα προβεί ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον κορωνοϊό.

Προτρέχοντας, η εφημερίδα Washington Post επικαλείται πηγές «οι οποίες έχουν γνώση» και υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει την κατεπείγουσα έγκριση της χρήσης πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει για την Covid-19, θεραπεία που έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους.

This is a pretend action by Trump to make it appear he is on top of COVID-19. It is faux leadership, and dangerous because he is forcing the FDA to take action. It does not bode well for the future and COVID! https://t.co/ul80wjVaDt