Γιώργος Τσαλίκης: Συγκινητική ανάρτηση για την πρόωρη γέννηση του γιου του πριν 17 χρόνια

17 χρόνια πριν ήρθες πρόωρα Βασίλη μου και αν και επεισοδιακά πολύ , με ασθενοφόρα , κινητοποίηση της Τροχαιας από την Κόρινθο μέχρι το Ιασώ , τεράστιο κίνδυνο και δικό σου και της Δωρας , λινκ στα κανάλια με έκτακτα δελτία (χαχαχαχα απίστευτα πράγματα), με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού του Βασίλη Ζιώγα όλα πήγανε καλά και καταφέραμε μετά από λίγες μερες να σε βάλουμε σε μια μπλε καλαθούνα (με ειδική σφήνα μέσα γιατί ησουνα μόλις 2 κιλά και κάτι )και να σε φέρουμε σπίτι σου.. Μεγαλώνουμε μαζί αγορι μου .. Να τα χιλιασεις .. Σε λατρεύουμε .. Να έχεις ολα τα καλά του Θεού ! Θα είμαι ΠΑΝΤΑ στο πλευρό σου Ο Μπαμπας @dora_dimitropoulou τι έχουμε ζήσει ;;; Τι λες να γράψουμε ένα βιβλίο ;;;

A post shared by Tsalikis (@tsalikisgiorgos) on Aug 23, 2020 at 4:00pm PDT