Οι Doors γιορτάζουν τα 50 χρόνια του «Morrison Hotel» με ένα σετ 2CD / 2LP

Με ένα σετ 2 CD / 2 LP ετοιμάζονται οι Doors να εορτάσουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία, το 1970, του «Morrison Hotel». Η πολυτελής έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου με remastering του αρχικού άλμπουμ από τον για πολλά χρόνια ηχολήπτη και μίξερ του συγκροτήματος, τον Μπρους Μπότνικ (Bruce Botnick) -και σε CD και σε βινύλιο-, μαζί με ένα δίσκο-μπόνους που θα περιλαμβάνει 19 τραγούδια σε στούντιο τα οποία είχαν κοπεί. Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια εκδοχή των «Peace Frog» και «Blue Sunday» οι οποίες δεν βρήκαν θέση στο άλμπουμ.

Σε ανακοίνωση, ο Μπότνικ εξήγησε: «Υπάρχουν πολλές εκδοχές, διαφορετικές ενορχηστρώσεις, λάθος ξεκινήματα και καίριες συζητήσεις μεταξύ των μελών της μπάντας -που ήταν στο στούντιο- και του παραγωγού Πολ Ρόθτσαϊλντ (Paul Rothchild), που ήταν στο κοντρόλ. Είναι σαν να είσαι ένας αόρατος παρατηρητής».

Ο δίσκος-μπόνους ολοκληρώνεται με κάτι σπάνιο των Doors, το «I Will Never Be Untrue» καθώς και τις αυτοσχέδιες ερμηνείες από τους ίδιους του «Money (That's What I Want)» και της επιτυχίας του B.B. King «Rock Me».