Τραγικός Τραμπ: Έπλεξε το εγκώμιο του Ερντογάν μπροστά στον Πάστορα Μπράνσον που βασάνισαν οι Τούρκοι (Video)

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μία συνάντηση με έξι πρώην ομήρους κατά την πρώτη νύχτα του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και προκάλεσε τα αισθήματα των Αμερικανών ψηφοφόρων με μία ακόμα θετική δήλωση του για τον ισλαμιστή ηγέτη της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το hellasjournal.com.

Ένας εκ των πρώην ομήρων ήταν και ο Πάστορας Άντριου Μπράνσον που υπέφερε στα χέρια των τουρκικών αρχών ασφαλείας. Παρέμεινε φυλακισμένος για δύο χρόνια με ψεύτικες κατηγορίες και απελευθερώθηκε αφού το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οικονομία της.

Ο κ. Τραμπ, αφού ζήτησε πρώτα από τον κ. Μπράνσον να μιλήσει για την εμπειρία του, τον διέκοψε και είπε ο Ταγίπ Ερντογάν «ήταν πολύ καλός» παρά τα απίστευτα βασανιστήρια και την ταλαιπωρία που υπέστη ο Αμερικανός Πάστορας.

President Trump to Andrew Brunson: "I have to say that, to me, President Erdogan was very good."



