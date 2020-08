O κυκλώνας Λόρα προσεγγίζει την ακτογραμμή στις νότιες ΗΠΑ (Video)

Η καταιγίδα Λόρα εξελίχθηκε σήμερα σε κυκλώνα στον Κόλπο του Μεξικού με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 120 χλμ. την ώρα και απειλεί τις αμερικανικές ακτές όπου οι κάτοικοι ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια νέα καταστροφή μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Λόρα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες προσεγγίζοντας αύριο, Τετάρτη, τις νοτιοδυτικές ακτές της Λουιζιάνας και ένα τμήμα του Τέξας, διευκρίνισαν οι μετεωρολόγοι του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC).

Το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι, προειδοποίησε για ξαφνικές πλημμύρες σε περιοχές του Τέξας, της Λουιζιάνας, του 'Αρκανσο και του Μισισίπι, προτρέποντας χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές πριν από την αναμενόμενη έλευση του κυκλώνα την Πέμπτη.

More than half a million under evacuation order as Hurricane Laura heads for NW Gulf coast https://t.co/L955deWIza via @LUnyielding

Ο Λόρα «αναμένεται να φθάσει στην ξηρά ως κυκλώνας κατηγορίας 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμαστεί, ότι έχετε όσα χρειάζεστε και να παρακολουθείτε τις τοπικές ειδήσεις για να ενημερώνεστε», έγραψε στο Twitter o Τζον Μπελ 'Εντουαρντς, ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, απευθυνόμενος στους κατοίκους της πολιτείας.

Στη Νέα Ορλεάνη, η δήμαρχος ΛαΤόγια Κάντρελ κάλεσε τους πολίτες να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν τους ανέμους, τη βροχή και τις πλημμύρες. «Μην ξεχνάτε την COVID-19 με τις συνέπειες του κυκλώνα», προειδοποίησε μέσω Twitter.

Στη γαλλική συνοικία ("French Quarter"), το ιστορικό κέντρο έχει αδειάσει από τους τουρίστες, σάκοι με άμμο στοιβάχτηκαν μπροστά από τις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων αποικιακής αρχιτεκτονικής στις προσόψεις των οποίων έχουν τοποθετηθεί σανίδες κόντρα πλακέ για την προστασία τους.

«Δεν ανησυχώ για το νερό που θα πέσει με την καταιγίδα, ανησυχώ για τη βροχή και το γεγονός ότι οι αντλίες δεν λειτουργούν, και αυτό είναι που θα προκαλέσει τις πλημμύρες», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπερτ Ντάναλπ, ιδιοκτήτης καταστήματος.

Hurricane #Laura is rapidly intensifying over the central Gulf of Mexico and could become a category 3 hurricane later on this morning.

At 2 a.m.:

Location: 25.6°N 90.2°W

Moving: WNW at 17 mph

Min pressure: 978 mb

Max sustained: 105 mph pic.twitter.com/PnHEYE7T09