Εντυπωσιάζει το νέο βίντεο της Beyoncé για το «Brown Skin Girl» (Video)

Στην αρχή της εβδομάδας, η Beyoncé παρουσίασε στο «Good Morning America» καινούργιο κλιπ για το τραγούδι της «Brown Skin Girl», στο οποίο εμφανίζονται η κόρη της, η Blue Ivy Carter, η πρώην συνάδελφός της στους Destiny's Child, Kelly Rowland, η Naomi Campbell, η ηθοποιός Lupita Nyong’o, οι Saint Jhn και WizKid από τον κόσμο του τραγουδιού και άλλοι. Αν και η Beyoncé είχε δώσει πέρυσι στη δημοσιότητα κλιπ για το τραγούδι -με αφορμή την αρχική κυκλοφορία του στο άλμπουμ της που συνόδευε την ταινία «The Lion King»- το καινούργιο βιντεοκλίπ είναι από το άλμπουμ «Black is King» που βασίζεται στη μουσική τής ταινίας.

Το εντυπωσιακό καινούργιο κλιπ -διάρκειας λίγο πάνω από έξι λεπτά-, σε σκηνοθεσία της Jenn Nkiru, είναι περισσότερο μια σειρά πινάκων παρά ένα συμβατικό κλιπ. Ντεμπιτάντ σε κομψές ενδυμασίες εμφανίζονται και η Beyoncé τραγουδά: «Pose like a trophy when they Naomi walking/She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the cameras close in/Drip broke the levy when my Kelly’s Rowland».

Συνόδευσε με μια ανακοίνωση την παρουσίαση του κλιπ στο «Good Morning America»: «Ήταν τόσο σημαντικό για μένα να απεικονίσουμε στο “Brown Skin Girl” όλες τις αποχρώσεις του μελαμψού. Θέλαμε η βιντεοσκόπηση κάθε χαρακτήρα να είναι αρχοντική -η Jenn Nkiru βρήκε την ιδέα των μαύρων ντεμπιτάντ. Ήταν σημαντικό που σε αυτό ήμασταν όλες μαζί, που γιορτάζαμε η μία την άλλη».

«Τη μεγαλύτερη έμπνευσή μου την αντλώ από τους Μαύρους, τις Μαύρες ιδιαίτερα» τόνισε η νιγηριανής καταγωγής Βρετανή καλλιτέχνης και σκηνοθέτης Jenn Nkiru.