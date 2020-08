Το «δολοφονικό» βλέμμα της Μελάνια στην Ιβάνκα, αλλά ο Τραμπ δεν πήρε... χαμπάρι (Video)

Ένα παγωμένο βλέμμα επιφύλαξε η Μελάνια στην Ιβάνκα όταν η κόρη του Τραμπ πέρασε δίπλα στο προεδρικό ζεύγος, στην εξέδρα της Εθνικής Συνέλευσης των Ρεπουμπλικανών, κατά τη διαδικασία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το χρίσμα του κόμματός του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Στο τέλος της ομιλίας της Ιβάνκα Τραμπ, η οποία είναι και σύμβουλος του πατέρα της, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η σύζυγός του ανέβηλαν στην εξέδρα. Η Μελάνια και η Ιβάνκα αντάλλαξαν υποτίθεται ζεστά χαμόγελα, αλλά μόλις η κόρη του Τραμπ απομακρύνθηκε, η έκφραση στο πρόσωπο της Μελάνια σκοτείνιασε και της έριξε ένα «δολοφονικό» βλέμμα. Το νέο στιγμιότυπο που απαθανάτισαν οι φωτογράφοι φούντωσε τις φήμες για κακές σχέσεις μεταξύ των δύο γυναικών και ήδη κάνει το γύρο του Διαδικτύου.

Did Melania just roll her eyes at Ivanka? @ProjectLincoln pic.twitter.com/EBFRheqOtD