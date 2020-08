«Game of drones» στη Λιβύη: Τα ΗΑΕ πίσω από την επίθεση σε στρατιωτική ακαδημία που αποδεκάτισε σπουδαστές (σκληρό Video)

Νέα στοιχεία για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) που σκότωσε 26 άοπλους σπουδαστές σε στρατιωτική ακαδημία στην πρωτεύουσα της Λιβύης Τρίπολη, τον Ιανουάριο του 2020, αποκάλυψε το BBC.

Τη στιγμή της επίθεσης, στις 4 Ιανουαρίου, η Τρίπολη βρισκόταν υπό πολιορκία από τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης (LNA) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος όμως αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση και αντέτεινε ότι στρατιώτες σκοτώθηκαν από τοπικό βομβαρδισμό.

This is the UAE gift to Libya. A drone strike that killed 33 students ages between 15-19.

please spread widely and expose the crimibal government of the UAEhttps://t.co/iUIjnqC8Uo