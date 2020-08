Πέρασες τα 40; Έτσι θα... σταματήσεις τον χρόνο!

Όπως όλοι μας, είμαστε σίγουροι πως και εσύ δεν θέλεις να γεμίσεις ρυτίδες μεγαλώνοντας. Αντί να ξοδεύεις μια περιουσία σε ακριβές επεμβάσεις και προϊόντα ομορφιάς, επένδυσε στη διατροφή σου. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά, αφού πολύ πιθανό να ακολουθείς ήδη τη διατροφή που οι επιστήμονες κρίνουν ότι είναι μία από τις καλύτερες όταν περνάς τα 40.

Πιο συγκεκριμένα, όχι ένα, όχι δύο, αλλά έξι άρθρα στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciencess and Medical Sciences, αποκάλυψαν πως η μεσογειακή διατροφή μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης. Ενώ μερικές από τις έρευνες έδειξαν ότι η διατροφή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και την υγιέστερη γήρανση συνολικά, άλλες σημείωσαν ότι θα μπορούσε επίσης να προστατεύσει το σώμα από το οξειδωτικό στρες και να μειώσει τη φλεγμονή.

Για καλύτερα αποτελέσματα, θα σού προτείναμε να ακολουθήσεις τους ίδιους κανόνες με τους συμμετέχοντες στην έρευνα: Περιόρισε την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, κόκκινου κρέατος, αλλά και επεξεργασμένων κρεάτων, πιες μικρή ποσότητα κρασιού και επίλεξε φρούτα για επιδόρπιο

Πηγή: olivemagazine