Συνάντηση Μέρκελ-Μισέλ στο Βερολίνο - Στην ατζέντα η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ είχε χθες στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σαρλ Μισέλ και Άγγελα Μέρκελ συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λευκορωσία, την Αφρική και την Κίνα.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε στο τουίτερ: «Πίσω στο Βερολίνο με την Άγγελα Μέρκελ για να συζητήσουμε το δρόμο για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δράση. Η Ευρώπη πρέπει να βγει από τις σημερινές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα -- να ανανεώσουμε τις οικονομίες μας και να μειώσουμε τις συνέπειες της COVID-19. Η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει το ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει τις αξίες και τα συμφέροντά της. Επίσης συζητήσαμε την κατάσταση στη Λευκορωσία, την Ανατολική Μεσόγειο, την Αφρική και την Κίνα».

Back in Berlin with Chancellor Angela Merkel to discuss the way forward for stronger European action.



The #EU must rise to today’s challenges with confidence and decisiveness - successfully revive our economies and roll back the effects of #COVIDー19 pic.twitter.com/hubghSPRKy