Αίρεται το εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο μετά από 33 χρόνια - Καταδίκη των τουρκικών ερευνών από Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σε καταδίκη των τουρκικών ερευνών προχώρησε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας ότι οι κινήσεις της Άγκυρας αυξάνουν τις εντάσεις και αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση και να επιστρέψουν όλα τα μέρη στο τραπέζι του διαλόγου και για αυτό ακριβώς τονίστηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος μέσα από την επίδειξη ισχύος.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τη μερική άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται στο πλαίσιο του γνωστού Νόμου «EastMed Act» και θα έχει μερικό χαρακτήρα, καθώς η απαγόρευση για την πώληση όπλων που έχουν φονικό χαρακτήρα (lethal weapon) θα παραμείνει σε ισχύ.

Η άρση του εμπάργκο αφορά το δημοσιονομικό έτος 2020-2021 και θα έχει τη δυνατότητα να ανανεωθεί. Όπως εξήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική διπλωματία κινείται στη γραμμή πράττοντας και βλέποντας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν κάνει απότομες αλλαγές αλλά προχώρα βήμα-βήμα σε προσεκτικές κινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έσπευσε να διευκρινίσει, ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν συνδέεται με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Αιγαίο, αλλά έχει να κάνει με την στρατηγική αναβάθμιση της συνεργασίας με την Κύπρο, η οποία, όπως σημείωσε, θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο για την ίδια την περιοχή όσο και για τα εθνικά συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ.

Στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται το υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου.

Στον επίσημο λογαριασμό του ΥΠΕΞ στο Twitter τονίζεται χαρακτηριστικά: «Για την απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση εμπάργκο κατά της Κύπρου ενημέρωσε ο Υπoυργός Εξωτερικών Μ. Πομπέο τον ΠτΔ Ν. Αναστασιάδη. Ενίσχυση σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ στους τομείς άμυνας & ασφαλείας μετά την υπογραφή Δήλωσης Προθέσεων τον 11/18. Ανταλλαγή απόψεων για κατάσταση σε Ανατολική Μεσόγειο».

Στην απόφαση των ΗΠΑ αναφέρεται και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο κος Αναστασιάδης τονίζει χαρακτηριστικά:

«Χαιρετίζω την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων σε ό,τι αφορά μη φονικούς εξοπλισμούς. Μια θετική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή σχέση ασφάλειας μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Μ. Πομπέο και οι δύο εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για την ασταθή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίσαμε επίσης τη σημασία της μείωσης των εντάσεων στην περιοχή, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Υπογράμμισα επίσης τις τουρκικές απειλές για το άνοιγμα της πόλης των Βαρωσίων και τις προσπάθειές μας να συνεχίσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό».

