Λος Άντζελες: Οργισμένη διαδήλωση μετά τη νέα εν ψυχρώ δολοφονία μαύρου από αστυνομικούς (Photos)

Ένα μικρό πλήθος διαδήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ στο Λος Άντζελες για να απαιτήσει εξηγήσεις όσον αφορά τον θάνατο ενός μαύρου την προηγουμένη από πυρά ανδρών της αστυνομίας, που διαβεβαίωσαν πως ήταν οπλισμένος με πιστόλι, εν μέσω του κλίματος έντασης το οποίο αναζωπύρωσε η υπόθεση του Τζέικομπ Μπλέικ.

Το θύμα, που ονομαζόταν Ντίζον Κίζι και ήταν 29 ετών, κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνοικία του νότιου Λος Άντζελες όταν άνδρες του σερίφη προσπάθησαν να τον σταματήσουν εξαιτίας παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες πάντως δεν έχουν διευκρινίσει ως αυτό το στάδιο για ποια παραβίαση του κώδικα κατηγορείτο.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε το βράδυ στον τόπο του δράματος και έκανε ειρηνική πορεία, συνοδευόμενο από αυτοκινητοπομπή, ως το αστυνομικό τμήμα, ενώ ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κράταγαν ένα πανό που έγραφε «Στοπ στους δολοφόνους μπάτσους».

People gathering outside the South Los Angeles Sheriff’s station to protest the shooting death of #DijonKizzee. pic.twitter.com/UJeGevDj7z