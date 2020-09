Ο Αθ. Ράντος Γενικός Εισαγγελέας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος αναλαμβάνει γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ο κ. Ράντος διορίστηκε γενικός εισαγγελέας από τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2021 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

