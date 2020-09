Κάιλι Τζένερ: Μπορεί να τα ξαναβρώ με τον πρώην μου για να αποκτήσουμε κι άλλο παιδί

Η Kylie Jenner μπορεί να μην ενδιαφέρεται για επανένωση με τον πρώην της Travis Scott αυτήν τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείει τη συμφιλίωση στο μέλλον.

Η διάθεση ανάμεσα στην 23χρονη σταρ του ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians και τον 28χρονο ράπερ «αλλάζει συχνά», σύμφωνα με το podcast του Hot Week του Us Weekly.

Παρά τα μεταβαλλόμενα συναισθήματά τους, η ίδια δεν απέκλεισε στο μέλλον ένα άλλο παιδί με τον Travis.

«Η Kylie και ο Travis ήταν τόσο ασταθείς εδώ και λίγο καιρό τώρα. Είναι τόσο συνεχώς πάνω και κάτω, και αυτό αλλάζει σχεδόν από μήνα σε μήνα », ανέφερε μια πηγή.

Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι «σίγουρα εξακολουθεί να έχει μια φυσική έλξη μεταξύ τους και βρίσκονται υπό καλούς όρους».

Το ζευγάρι χώρισε τον Σεπτέμβριο του 2019, παρόλο που είχαν προηγουμένως περιόδους εντός και εκτός στη σχέση τους.

Οι δύο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2017 και η Kylie γέννησε την κόρη τους Stormi, που τώρα είναι δύο ετών, την 1η Φεβρουαρίου 2018.