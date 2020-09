Η Μαράια Κάρεϊ αποκάλυψε σε ποιο μεγάλο της έρωτα ήταν αφιερωμένο το «My All» (Photos)

Η Μαράια Κάρεϊ παραδέχεται επιτέλους αυτό που όλοι οι θαυμαστές της υποπτεύονταν εδώ και δεκαετίες… δύο τραγούδια από το κλασικό άλμπουμ της του 1997 «Butterfly» αναφέρονται στο φλερτ της με τον Ντέρεκ Τζέτερ.

Ναι, η Κάρεϊ λέει ότι τόσο το «The Roof» όσο και το «My All» αφορούσαν τον θρύλο των Νιου Γιορκ Γιάνκις… με τον οποίο είχε σύντομη σχέση το 1997, αφού τον συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο.

