Σοκ στη Γερμανία με τη «Μήδεια» που δολοφόνησε με χάπια τα 5 παιδιά της

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο δήμαρχος του Σόλινγκεν μετά την επίσκεψή του το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν νεκρά τα πέντε παιδιά στο έγκλημα που έχει προκαλέσει ανατριχίλα και σοκ σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Όταν βγήκε έξω αποσύρθηκε σ’ ένα λεωφορείο της αστυνομίας για να συνέλθει. Όταν μίλησε αργότερα ο Τιμ Κούρτσμπαχ στις κάμερες, η φωνή του έτρεμε: «Έχω πάθει σοκ, απίστευτο σοκ», είπε παίρνοντας βαθιά ανάσα. «Ειδικά όταν είσαι πατέρας»… Ο δήμαρχος πήγε εκεί για να ψελλίσει δυο λόγια προσευχής για τα αδικοχαμένα παιδιά -τρία κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 18 μηνών έως οκτώ ετών - που φέρεται να δηλητηρίασε η σύγχρονη «Μήδεια» μητέρα τους. Και να αφήσει έξω από την πόρτα ένα λευκό κερί στη μνήμη τους…

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της 27χρονης

Πηγή της αστυνομίας είπε στο γερμανικό δίκτυο RTL ότι τα παιδιά δηλητηριάστηκαν με χάπια. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της 27χρονης μητέρας.

