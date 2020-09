«Βόμβα» από δικαστήριο των ΗΠΑ: Ο Σνόουντεν είχε δίκιο - Παράνομες οι πρακτικές της NSA

Mετά από επτά ολόκληρα χρόνια ο Έντουαρντ Σνόουντεν, που αποκάλυψε το πρόγραμμα συλλογής τηλεφωνικών δεδομένων της NSA το 2013, νιώθει δικαιωμένος. Κι αυτό διότι ομοσπονδιακό εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκεότι η μαζική συλλογή τηλεφωνικών αρχείων από την NSA ήταν παράνομη.

Η εν λόγω πρακτική ήρθε για πρώτη φορά στο φως το 2013 από δημοσιογράφους στων οποίων τα χέρια έφτασαν τα έγγραφα του Έντουαρντ Σνόουντεν, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε κάνει αποκαλύψεις για τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας, μέσω των οποίων ανά πάσα στιγμή είναι εφικτό να παρακολουθείται η επικοινωνία (sms, email, τηλεφωνήματα) οποιουδήποτε ανθρώπου στον κόσμο.

Με τις αποκαλύψεις αυτές διαψεύστηκαν οι κορυφαίοι αξιωματούχοι πληροφοριών των ΗΠΑ που διέψευδαν δημοσίως ότι η NSA είχε συλλέξει εν γνώσει της δεδομένα από αρχεία ιδιωτικών τηλεφώνων.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



