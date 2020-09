Καμιά έκπληξη: Τον Τραμπ στηρίζει το μεγαλύτερο σωματείο αστυνομικών στις ΗΠΑ

Τον Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει ανοιχτά στη «μάχη» για την προεδρία των ΗΠΑ, η Fraternal Order of the Police (FOP), η μεγαλύτερη αστυνομική ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εκ μέρους των 355.000 μελών της Fraternal Order of Police, εκφράζουμε με περηφάνια την ομόφωνη στήριξή μας στον Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στο Tweet της Ένωσης.

Ο πρόεδρος της FOP, Πάτρικ Γιος, δήλωσε ότι «η δημόσια ασφάλεια θα είναι αναμφίβολα στο επίκεντρο της προσοχής των ψηφοφόρων των φετινών εκλογών».

On behalf of the 355,000 members of the Fraternal Order of Police, we are proud to unanimously endorse @realDonaldTrump for President of the United States. #FOP4Trump pic.twitter.com/uAF6SWNRnA