«Στα κόκκινα»: Πολεμικό αεροσκάφος των ΗΠΑ πέταξε πάνω από την Ουκρανία προς την Κριμαία (pics)

Σύμφωνα με αναφορές, την Παρασκευή, αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος μπήκε στον ουκρανικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση προς τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο B-52 των ΗΠΑ εισήλθε από την Πολωνία στην Ουκρανία και συνέχισε να κατευθύνεται βόρεια.

2x #USAF Boeing B-52H Stratofortress entering the territory of Ukraine from Poland. JULIA51/61-0034 JULIA53/60-0044 pic.twitter.com/3euYH3Q6Fv

Η συγκεκριμένη πτήση έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι σπάνιο να βλέπεις ένα αμερικανικό αεροσκάφος να εισέρχεται στην Ουκρανία, πόσο μάλλον να πλησιάζει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει στην επικράτειά της.

2 US B52s (JULIA51 and JULIA53) flying over the Kherson Oblast near Crimea. pic.twitter.com/IRpZNDO7v9