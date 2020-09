Κορονοϊός: Πρωτοφανή επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων απαγόρευσης στη Μελβούρνη

Πρωτοφανείς σκηνές διαδραματίστηκαν στο κέντρο της Μελβούρνης νωρίτερα το πρωί, όταν χιλιάδες Αυστραλοί έσπασαν την καραντίνα και κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα συνεχιζόμενα μέτρα περιορισμού για τον περιορισμό της πανδημίας αλλά και την αστυνομική βία σε βάρος όσων διαφωνούν με αυτά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να ξεσπάσουν συγκρούσεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και μια έγκυος η οποία χαρακτήρισε τη σύλληψη της ως «απαγωγή» αλλά και ένας άνδρας που συνελήφθη στο σπίτι του επειδή καλούσε σε κινητοποιήσεις μέσω Facebook και σπάσιμο της καραντίνας. Στην κατοχή του Τζέιμς Μπαρτόλο -πρώην στρατιώτη και μποντιμπίλντερ, που «πολεμά ενάντια στο "διεφθαρμένο και αποτυχημένο σύστημα"», βρέθηκαν πέντε σπαθιά σαμουράι.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο ιερό μνήμης της Μελβούρνης όπου σήμερα γιορτάζεται η «Ημέρα της Ελευθερίας», καλώντας τις κρατικές Αρχές να ανακαλέσουν τους περιορισμούς για τον κορωνοϊό, μεταξύ των οποίων και η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

