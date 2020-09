Μητσοτάκης για Τουρκία: Πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών - «Δεν θα εκβιαστούμε» το μήνυμα του ΕΛΚ

Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου του ΕΛΚ με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ , την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους όλοι οι Αντιπρόεδροι της ΚΟ του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές θέσεις.

Το μήνυμα πως θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου ως προς την υπεράσπιση των συνόρων και των χωρικών υδάτων τους, έστειλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) με μήνυμά του στο Twitter.

«Σήμερα καλωσορίζουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση μας. Δεν θα ανεχτούμε την αποσταθεροποίηση που προκαλεί η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Στεκόμαστε σταθερά με την Ελλάδα και την Κύπρο στην υπεράσπιση των συνόρων και των χωρικών υδάτων τους» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του το ΕΛΚ.

Το ΕΛΚ ζητά ευρωπαϊκή αντίδραση σε δύο επίπεδα:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σ.σ. που συνεδριάζει στις 24-25 Σεπτεμβρίου) «θα καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε νέες οικονομικές κυρώσεις. Εάν οι προκλήσεις συνεχιστούν, ο Ερντογάν πρέπει να χτυπηθεί εκεί που πονάει περισσότερο - στο πορτοφόλι του».

Το δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Υπογραμμίζει πως «ήρθε η ώρα να ξανασκεφτούμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία» και τονίζει: «Πρέπει να τερματίσουμε τη διαδικασία ένταξης και να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση βασισμένη στην ιδέα της συνεργασίας, στην οποία δεν είμαστε όμηροι».

Εξίσου το ΕΛΚ χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτο για την Ευρώπη να υποχωρεί κάθε φορά που ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τα σύνορα της Τουρκίας και να παραβιάσει τις μεταναστευτικές μας συμφωνίες και καθιστά σαφές: «Πρέπει να αλλάξουμε το παιχνίδι. Δεν θα εκβιαστούμε!».

Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ με ανάρτησή του στο Twitter είπε πως ήταν πολύ καλό που συνομίλησαν σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μ. Βέμπερ εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ομάδας του ΕΛΚ στο έργο της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την αντίσταση ενάντια στην τουρκική στρατιωτική επιθετικότητα στη θάλασσα. «Δεν θα εκβιαστούμε» διαμήνυσε.

Very good to talk to @kmitsotakis on critical developments in the #Eastmed today. The @EPPGroup fully supports the work of the Greek government to protect Europe’s external border and to stand up against Turkish military agression at sea. We will not be blackmailed. pic.twitter.com/tZj6QMVPmN