Τέλος το ριάλιτι των Καρντάσιανς: «Ήρθε η ώρα να σας πούμε αντίο»

Το τέλος του ριάλιτι σόου με τίτλο “Keeping Up With the Kardashians” ανακοίνωσε με μια ανάρτηση στο Instagram η Κιμ Καρντάσιαν, ενημερώνοντας ότι η επόμενη και 20η σεζόν που θα μεταδοθεί στις αρχές του 2021 θα είναι και η τελευταία του ριάλιτι που ξεκίνησε το 2007.

«Με βαριά καρδιά σας ανακοινώνω ότι πήραμε τη δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να πούμε "αντίο" στο Keeping Up With the Kardashians» ανέφερε αρχικά στη μακροσκελή ανάρτησή της και πρόσθεσε:



«Θα θυμόμαστε για παντα τις αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε»



Αρχικά το ριάλιτι είχε επικεντρωθεί στην Κρις Καρντάσιαν και τις κόρες της Κιμ, Κόρτνεϊ και Κλόε, τις σχέσεις και τις επαγγελματικές αναζητήσεις τους, ενώ στις σεζόν που ακολούθησαν σημαντικότερο ρόλο ανέλαβαν οι Κένταλ και Κάιλι Τζένερ κερδίζοντας την ίδια φήμη με αυτή των μελών των Καρντάσιαν.

Τέλος, ξεχωριστός ήταν και ο ρόλος του Μπρους Τζένερ, του πατέρα της Κένταλ Τζένερ και Ολυμπιονίκη, ειδικά κατά την περίοδο μετάβασής του ως Κέιτλιν Τζένερ, η οποία έφερε στο προσκήνιο το θέμα των τρανς, κάτι που ποτέ δεν είχε συμβεί στο παρελθόν στην αμερικανική σόουμπιζ.