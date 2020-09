Kardashians: Οι πλαστικές επεμβάσεις και οι φήμες (Photos)

Το ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians μόλις ανακοίνωσε ότι θα τελειώσει τον επόμενο χρόνο μετά από 20 σεζόν στην τηλεόραση. Και ενώ πολλά πράγματα έχουν αλλάξει για την οικογένεια των σούπερ σταρ τα τελευταία 14 χρόνια, τίποτα δεν έχει εξελιχθεί όσο η εμφάνιση των αδελφών.

Από το 2007 η Kim, η Khloe και η Kourtney Kardashian μπήκαν από τα ​​20 τους σε βαριές συνήθειες με eyeliner, make-up και έγιναν μητέρες.

Ταυτόχρονα, η Kendall και η Kylie Jenner μεγάλωσαν μπροστά από την κάμερα, μετατρέποντας τις από αμήχανες έφηβες στους εξαιρετικά λαμπερούς εαυτούς τους σήμερα.

Τι επεμβάσεις έχει κάνει η Κιμ Καρντάσιαν

Ενώ συνεχώς αρνείται τις κατηγορίες για πλαστικές επεμβάσεις, η Kim ήταν ανοιχτή για ορισμένες από τις καλλυντικές διαδικασίες που έχει δοκιμάσει.

Έκανε Botox για πρώτη φορά στην 5η σεζόν του Keeping Up with the Kardashians, και παραδέχτηκε επίσης ότι κάνει λέιζερ στις μικρές τρίχες στο μέτωπό της για να ξαναφτιάξει τη γραμμή των μαλλιών της.

Όσον αφορά τις θεραπείες με λέιζερ, η Kim πειραματίστηκε ανοιχτά με το σβήσιμο ραγάδων σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With the Kardashians.

Ποιες επεμβάσεις φημολογείται ότι έχει κάνει

Αν και έχει από καιρό κατηγορηθεί για πλαστική στη μύτη, η Kim αρνήθηκε ξανά τις φήμες ενώ έκανε το μακιγιάζ της από τον Mario Dedivanovic σε Master Class.

«Δεν είχα κάνει ποτέ επέμβαση στη μύτη μου», είπε. «Όλοι πίστευαν ότι το έκανα και είπα, “Περιμένετε μέχρι να αποκτήσω παιδιά, γιατί τα πραγματικά χαρακτηριστικά σας βγαίνουν” » είχε πει.

Αργότερα προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την μάλλον προβληματική εξήγηση μέσω του tweet: «Είπα ότι θα δείτε όταν έχω παιδιά, θα έχουν την ίδια μύτη με εμένα».

Η Κιμ αρνιέται εδώ και καιρό ότι έχει βάλει εμφυτεύματα για να δώσει ώθηση στη διάσημη πίσω πλευρά της. Ήταν τόσο ανυπόμονη για το κλείσιμο των φήμων που είχε κάνει ακτινογραφία στη σεζόν 6 του Keeping Up with the Kardashians για να αποδείξει ότι οι επικριτές της ήταν λάθος.

Ωστόσο, η καμπύλη πλάτη της ενέπνευσε μια λεγεώνα των θαυμαστών της να κάνει ανόρθωση γλουτών, μια διαδικασία κατά την οποία το λίπος από άλλες περιοχές του σώματος μεταφέρεται στον πισινό για να τον γεμίσει.

Η μητέρα των τριών πάνω από δέκα χρόνια αρνείται τους ισχυρισμούς ότι είχε μεγαλώσει το στήθος της, μια διαδικασία για την οποία η αδερφή της Kourtney Kardashian μίλησε ανοιχτά για το ότι έκανε όταν ήταν μόλις 21 ετών.

Το 2016, η Kim αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ενός δερματολόγου διασημοτήτων ότι ξόδεψε 100.000 δολάρια για να επαναφέρει το σώμα της όπως ήταν πριν από τον τοκετό μετά τη γέννηση του γιου της Saint.

Τι επεμβάσεις έχει κάνει η Kourtney

Η Kourtney μίλησε ανοιχτά για το γεγονός ότι έκανε πλαστική στο στήθος στο κολέγιο, όταν ήταν 22 ετών.

Το 2010, είπε ότι δεν ήταν «μυστικό» ότι είχε βελτιώσει το στήθος της. Είναι πιθανό ότι έχει υποβληθεί και σε άλλες επεμβάσεις από την πρώτη της επέμβαση, καθώς τα εμφυτεύματα συνήθως πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 10 χρόνια.

Παρά την υπερηφάνεια που έδειξε τα αποτελέσματα της πλαστικής της, η Kourtney παραδέχτηκε το 2011 ότι μετάνιωσε για την απόφαση.

Είπε: «Είχα κάνει την πλαστική, αλλά αν μπορούσα να επιστρέψω πίσω, δεν θα το έκανα. Ήμουν τόσο χαριτωμένη πριν. Συνειδητοποίησα ότι με έκαναν να δείχνω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και σκέφτομαι να τα αφαιρέσω».

Οι επεμβάσεις που φημολογείται ότι έχει κάνει

Παρόλο που ορισμένοι θαυμαστές κατηγόρησαν την Kourtney ότι πέτυχε την τονισμένη σωματική της διάπλαση μέσω λιποαναρρόφησης, επέμεινε ότι έγινε μέσω διατροφής.

Διατηρεί την σιλουέτα της κάνοντας εξαντλητικές προπονήσεις με έναν προσωπικό γυμναστή. Η σταρ μοιράζεται συχνά βίντεο από τις προπονήσεις της στον λογαριασμό της στο Snapchat.

Επιπλέον, η σταρ ακολουθεί μια δίαιτα χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά, όπως φαίνεται σε προηγούμενα επεισόδια του Keeping Up With The Kardashians.

Η Kourtney αποφεύγει επίσης τη ζάχαρη και έχει αποκαλύψει ότι προτιμά βιολογικά προϊόντα.

Η Kourtney έχει επίσης κατηγορηθεί για τη διατήρηση της ηλικίας εμφάνισής της με πλαστική στη μύτη, ανύψωση φρυδιών, ανύψωση στα μάγουλα, μεγάλα χείλη, , λέιζερ, botox και πολλά άλλα.

«Η Kourtney δεν μοιάζει να μεγαλώνει και υποψιάζομαι ότι είχε τη βοήθεια ενός επιδέξιου πλαστικού χειρουργού», δήλωσε στο Radar Online πέρυσι ένας πλαστικός χειρουργός.

Τι επεμβάσεις έχει κάνει η Khloe

Η μεταβαλλόμενη εμφάνιση της Khloe ήταν αναμφισβήτητα η πιο αμφιλεγόμενη, αλλά αρνήθηκε να πάει κάτω από το νυστέρι για να επιτύχει τη νέα της εμφάνιση.

Η Κλοέ παραδέχτηκε ότι έχει κάνει Botox και γεμίσματα στο παρελθόν, αλλά είπε ότι τα είχε διαλύσει αφού αισθάνθηκε ότι φαινόταν σαν «τρελή».

Το 2013, είπε στο περιοδικό Cosmopolitan ότι δεν είχε ποτέ κάνει αισθητική χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν το απέκλεισε για το μέλλον.

«Είμαι περήφανη για την απώλεια βάρους όταν το ήθελα και δεν έχω καταφύγει ποτέ σε χειρουργική επέμβαση», είπε. «Δεν είμαι εναντίον του - μια μέρα μάλλον θα το κάνω, αλλά θα ήταν σύμφωνα με τους όρους μου. Δεν θα εκφοβηθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από κανέναν άλλο» πρόσθεσε.

Το 2016 έγινε το πρόσωπο της Kybella και της εκστρατείας Live Chin Up. Το Kybella είναι μια ολοένα και πιο δημοφιλής νέα θεραπεία που στοχεύει τα προγούλια.

Ποιες επεμβάσεις φημολογείται ότι έχει κάνει

Αρνείται εδώ και πολύ καιρό ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη, επιμένοντας ότι η πιο λεπτή μύτη της είναι αποτέλεσμα μακιγιάζ και όχι χειρουργικής επέμβασης.

Ωστόσο, στο παρελθόν παραδέχτηκε ότι σκεφτόταν να κάνει πλαστική στη μύτη κάθε μέρα αφού ένας θαυμαστής αναρωτιώταν αν είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Instagram.

«Μια μέρα νομίζω ότι θα κάνω γιατί το σκέφτομαι καθημερινά. Φοβάμαι, οπότε τώρα είναι το μακιγιάζ», είπε.

Οι θαυμαστές κατηγόρησαν τη σταρ ότι υποβλήθηκε σε αισθητικές επεμβάσεις και μάλιστα έπεσε κάτω από το νυστέρι αφού αποκάλυψε τη σούπερ glam εμφάνιση που έδειχνε νέες χρυσαφιές τρέσες.