Σάλος με γαλλική ταινία στο Netflix - «Απεικονίζει παιδιά με σεξουαλικό τρόπο» (Video)

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ με αφορμή το αμφιλεγόμενο γαλλικό φιλμ «Cuties» που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 9 Σεπεμβρίου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού από τη Σενεγάλη, που γίνεται μέλος μιας «χορευτικής ομάδας ελεύθερου πνεύματος» στο Παρίσι με σκοπό να ξεφύγει από μια δυσλειτουργική οικογένεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το Variety, πολλοί ήταν αυτοί που κατήγγειλαν ότι η ταινία υπερβαίνει τα εσκαμμένα, καθώς απεικονίζει παιδιά με σεξουαλικό τρόπο, κάτι που προφανώς, δεν αρμόζει στην ηλικία τους...

Το hashtag #CancelNetflix ήταν Νο 1 στα αμερικανικά trends του Twitter την Πέμπτη με τις καταγγελίες να έχουν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, οπότε και κυκλοφόρησε το διαφημιστικό πόστερ του Cuties το οποίο απεικόνιζε τις νεαρές πρωταγωνίστριες σε προκλητικές πόζες και με αποκαλυπτικά ρούχα.

Τότε, μάλιστα, η πλατφόρμα είχε ζητήσει συγγνώμη για την εν λόγω αφίσα, δηλώνοντας στο Variety: «Λυπούμαστε πολύ για την ανάρμοστη εικόνα που χρησιμοποιήσαμε στην αφίσα για το "Mignonnes/Cuties". Δεν ήταν κατάλληλη ούτε αντιπροσωπευτική της γαλλικής ταινίας που προβλήθηκε πρώτη φορά στο Sundance. Ενημερώσαμε και τις εικόνες και την περιγραφή».



Oι αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την κυκλοφορία της εν λόγω αφίσας ήταν τόσο έντονες, που δημιουργηθηκε μια αίτηση στο Change.org ζητώντας από πελάτες της πλατφόρμας streaming να ακυρώσουν την συνδρομή τους, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο «εκμεταλλεύεται παιδιά» και δημιουργεί ανατριχιαστικές τάσεις. Μέχρι στιγμής, πάνω από 600.000 άτομα έχουν υπογράψει την εν λόγω αίτηση.

Netflix is comfortable with this. Plenty of people will defend it. This is where our culture is at. pic.twitter.com/UlqEmXALmd

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ταινία της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Maïmouna Doucouré έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Sundance το 2019, κερδίζοντας μάλιστα και βραβείο. Η ταινία βασίστηκε σε ένα φιλμ μικρού μήκους της ίδιας δημιουργού, για ένα 8χρονο κορίτσι που γίνεται έξαλλο όταν ο πολύγαμος πατέρας του προσκαλεί τη νέα του νύφη στο διαμέρισμά τους στο Παρίσι.



Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας στο Sundance, πρόκειται για ένα φιλμ που απεικονίζει με επιδεξιότητα «τη νεανική ενέργεια και τα τρωτά σημεία των έφηβων κοριτσιών, εξερευνώντας τις αδέξιες προσπάθειες και την ανυπομονησία τους να αναγνωριστούν ως σεξουαλικά όντα»

It is so revealing that the first major @netflix original to centre young Black girls hinges on explicitly sexualising 11 year old children. Whether it’s acting or music, a sexualised image is too often the price of mainstream success for Black women & girls. Disgraceful. pic.twitter.com/18ItsgIZLb