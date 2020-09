Τίτλοι τέλους για το The Walking Dead - Tο συγκινητικό βίντεο για το φινάλε

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως το The Walking Dead, μια από τις δημοφιλέστερες σειρές παγκοσμίως εδώ και πάνω από μια δεκαετία τελειώνει οριστικά. H "έκτακτη" ανακοίνωση έγινε από ένα tweet του IGN που λίγα λεπτά αργότερα διαγράφηκε, πιθανότατα γιατί ίσως δεν έπρεπε να δημοσιευθεί νωρίτερα, και ανέφερε πως η post-apocalyptic ζόμπι σειρά του AMC θα ρίξει αυλαία με την 11η σεζόν. Οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν επίσημα από το AMC την επόμενη μέρα.

Παρόλο που ακόμη περιμένουμε να προβληθούν τα νέα επεισόδια της 10ης σεζόν (4 Οκτωβρίου), η τελευταία σεζόν του αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από ποτέ με 24 επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν μέσα στο 2022, σύμφωνα με το unboxholics.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του φινάλε του «The Walking Dead» στην 11η σεζόν, αλλά και την κυκλοφορία των δυο νέων spin-offs, το AMC έδωσε στη δημοσιότητα ένα συγκινητικό promo βίντεο του τελευταίου κύκλου.

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

Το EW επιβεβαίωσε πως το AMC ετοιμάζει ένα ακόμη spinoff σόου με πρωταγωνιστές τους Daryl Dixon και Carol Peletier, που τους υποδύονται οι Norman Reedus και Melissa McBride, το οποίο θα βγει στον αέρα το 2023. Στο τιμόνι αυτού του σόου θα δούμε την ήδη showrunner του TWD, Angela Kang μαζί με τον Scott M. Gimple.

Παράλληλα το AMC μαζί με τον Scott Gimble θέλουν να δημιουργήσουν το «Tales Of The Walking Dead», μια ξεχωριστή ανθολογία στον κόσμο του The Walking Dead με αυτοτελή επεισόδια που θα εξερευνά νέους αλλά και παλιούς αγαπημένους χαρακτήρες, σύμφωνα με το reader.

Οι δύο αυτές σειρές προστίθενται στην λίστα των δύο ακόμα spin-off του franchise, «Fear the Walking Dead» και «World Beyond» που θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου.

Να αναφέρουμε πώς τα νέα επεισόδια της 10ης σεζόν θα προβληθούν στις 4 Οκτωβρίου. Η νέα σειρά The Walking Dead: World Beyond θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου, ενώ τα τελευταία έξι μπόνους επεισόδια της 10ης σεζόν θα προβληθούν στη συνέχεια. Η τελευταία σεζόν θα ξεκινήσει το 2021 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το 2022 απομένουν 30 ακόμη επεισόδια πριν τα "ζόμπια" ρίξουν οριστικά αυλαία.