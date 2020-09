Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με δυνατά blockbusters σε Α’ προβολή, βραβευμένες ταινίες & νέο pop-up κανάλι   

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με πρεμιέρες πολυαναμενόμενων blockbusters, όπως το «Star Wars: The Rise of Skywalker» και το «The Invisible Man», βραβευμένες ταινίες, σαν το υποψήφιο για OSCAR® «Lighthouse» με τους Γουίλεμ Νταφόε και Ρόμπερτ Πάτινσον και το επίσης οσκαρικό βιογραφικό δράμα «Harriet», ένα νέο pop-up κανάλι αφιερωμένο στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αλλά και ένα ειδικό αφιέρωμα στο εμβληματικό franchise του Star Trek, μεταξύ άλλων.

Με τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, με μεγαλύτερη ευκολία, σε μια πλούσια ταινιοθήκη και να επιλέξουν τις ταινίες που τους ταιριάζουν, μέσα από το live πρόγραμμα των καναλιών ή τους on demand καταλόγους της υπηρεσίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για download περιεχομένου σε φορητές συσκευές , ώστε ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει όπου και αν είναι, ακόμη και offline.

Η νέα COSMOTE TV είναι προσβάσιμη -μέσω app- στο COSMOTE TV Wi-Fi Android TV Box, σε smart τηλεοράσεις (Samsung, Sony και σύντομα LG), σε φορητές συσκευές (tablets, smartphones), καθώς και μέσω browser, σε PCs/laptops.

Οι πρεμιέρες του Φθινοπώρου στα κανάλια COSMOTE CINEMA HD

Με παγκόσμια κινηματογραφικά blockbusters κάνει «ποδαρικό» ο Σεπτέμβριος στην COSMOTE TV, με το υποψήφιο για 3 OSCAR® «Star Wars: Skywalker Η Άνοδος» (Star Wars: The Rise of Skywalker) του Τζέι Τζέι Έιμπραμς που ολοκληρώνει την εμβληματική νέα τριλογία των Σκαϊγουόκερ (διαθέσιμο στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS) και το πολυαναμενόμενο «Sonic: Η Ταινία», με τους Τζέιμς Μάρσντεν και Τζιμ Κάρεϊ (Α’ προβολή-Σάββατο 12/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) να ξεχωρίζουν. Την Κυριακή 13/9 έρχεται σε Α’ προβολή η ξεκαρδιστική κωμωδία «Like a boss» (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη blockbuster), με την υποψήφια για OSCAR® Σάλμα Χάγιεκ (Frida), αλλά και το all-star καστ (Ναόμι Γουότς, Οκτάβια Σπένσερ, Τιμ Ροθ) θρίλερ «Luce», για έναν νεαρό, υιοθετημένο από υποδειγματικούς γονείς που ζει το Αμερικάνικο όνειρο, μέχρι που ένα απρόσμενο συμβάν ανατρέπει τα πάντα στη ζωή του (Πέμπτη 17/9, 21.00 COSMOTE CINEMA 1HD).

To πρόγραμμα των κινηματογραφικών καναλιών της COSMOTE TV τον Σεπτέμβριο πλαισιώνουν, επίσης, πρεμιέρες διεθνών παραγωγών, που διακρίθηκαν σε κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν η βασισμένη στο ομώνυμο best seller του συγγραφέα Ρομπέρτο Σαβιάνο («Γόμορρα») Ιταλική ταινία «Η Μεγάλη Νύχτα της Νάπολης» (Αργυρή Άρκτος Σεναρίου-Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου) για μία εφηβική μαφιόζικη συμμορία, που προσπαθεί να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη σε μία φτωχική συνοικία της Νάπολης (Σάββατο 12/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD), αλλά και η δραματική ταινία της Τζέσικα Χάουσνερ «Το λουλούδι της ευτυχίας» (Little Joe), που έκανε παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών (Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για την Έμιλι Μπίτσαμ) (Σάββατο 26/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Μέσα από την γαλλική δραμεντί «Ραντεβού στο Belle Époque» (La Belle Époque) οι συνδρομητές θα «ταξιδέψουν» στην Λιόν του 1974 παρακολουθώντας την προσπάθεια του 60χρονου Βίκτορ (Ντανιέλ Οτέιγ) να ξαναζήσει -με τη βοήθεια μίας εταιρείας που διοργανώνει θεατρικά «στημένα» ταξίδια στο παρελθόν- την ημέρα που γνώρισε για πρώτη φορά τη γυναίκα του Μάριαν (Φανί Αρντάν). (Παρασκευή 18/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Κορυφαίες ταινίες κινουμένων σχεδίων θα κρατήσουν συντροφιά τον πρώτο μήνα της σεζόν στους μικρούς συνδρομητές, όπως το «Playmobil: Η Ταινία» (Σάββατο 19/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) και το «Ουπς! Ο Νώε Έφυγε» (Σάββατο 26/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), ενώ μέσα από τον δωρεάν on demand κατάλογό COSMOTE TV PLUS είναι ήδη διαθέσιμο το υποψήφιο για OSCAR «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ» (Frozen II) της Disney.

Δυνατές πρεμιέρες επιφυλάσσει και ο μήνας Οκτώβριος για τους συνδρομητές της COSMOTE TV. Με πρωταγωνιστές τους Γουίλεμ Νταφόε (The Florida Project) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Good Time), η υποψήφια για OSCAR® ασπρόμαυρη ταινία «Lighthouse» του Ρόμπερτ Έγκερς (The Witch) έρχεται σε Α’ προβολή την Κυριακή 25/10. Σε ένα μυστηριώδες νησί των ΗΠΑ του 1890, δύο φρουροί αναλαμβάνουν την εποπτεία ενός απομονωμένου φάρου για ένα μήνα, διάστημα κατά το οποίο θα αποκαλυφθούν μυστικά και θα φέρουν τους δύο άντρες στα όριά τους (22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Εμπνευσμένη από την εξέγερση στο Παρίσι το 2005, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γάλλου ντοκιμαντερίστα Λατζ Λι, «Les Miserables» ρίχνει μία προκλητική ματιά στις εντάσεις μεταξύ των κατοίκων των προαστίων και της αστυνομίας παρουσιάζοντας μία εκσυγχρονισμένη μεταφορά του ομώνυμου λογοτεχνικού αριστουργήματος του Β. Ουγκώ. Η ταινία απέσπασε το βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και ήταν υποψήφια για OSCAR® καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (Πέμπτη 8/10, 21.00 COSMOTE CINEMA 1HD).

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του COSMOTE CINEMA 2HD τον Οκτώβριο σε εμβληματικές γυναικείες φιγούρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή η ταινία του 2020 «Έμμα». Βασισμένη στο ομώνυμο κλασικό αριστούργημα της Τζέιν Όστεν, η ταινία του Ότομ ντε Γουάιλντ μας μεταφέρει στην Αγγλία του 19ου αιώνα και μας συστήνει την πλούσια και δυναμική Έμα Γούντχαουζ (Άνια Τέιλορ-Τζόι). Έχοντας ως αγαπημένη της ενασχόληση τα προξενιά, η Έμμα ανακατεύεται στα αισθηματικά των γύρω της, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι έχει παραμελήσει τη δική της ζωή (Τετάρτη 28/10, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD, ζώνη Ladies First).

Η επίσημη υποψηφιότητα της Ρωσίας για τα βραβεία Όσκαρ «Beanpole» μας μεταφέρει στο Λένινγκραντ του 1945, όπου ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ισοπεδώσει την πόλη και έχει αφήσει τους κατοίκους της ψυχικά και σωματικά τραυματισμένους. Σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, δυο γυναίκες παλεύουν να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους (Πέμπτη 29/10, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα ακολουθήσουν και άλλες πρεμιέρες, όπως το υποψήφιο για 2 OSCAR® βιογραφικό δράμα «Harriet» για την αληθινή ιστορία της Χάριετ Τάμπμαν (Σίνθια Ερίβο), της Αφροαμερικανής που ξέφυγε από τα δεσμά της δουλείας και κατάφερε να απελευθερώσει εκατοντάδες άλλους σκλάβους μέσα από μια σειρά αποστολών φυγάδευσης, αλλά και το ψυχολογικό θρίλερ -βασισμένο στο μυθιστόρημα του Χ. Τζ. Γουέλς - «Ο Αόρατος Άνθρωπος» (The Invisible Man) ριμέικ της κλασικής ομώνυμης ταινίας του 1933, με την Ελίζαμπεθ Μος. Ξεχωρίζουν, επίσης, η οικογενειακή κωμωδία «Dolittle» με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, η ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar «Φύγαμε» (Onward), η ρομαντική κομεντί «Last Christmas» με την Εμίλια Κλάρκ, η Οσκαρική πολωνική δραματική ταινία του Γιαν Κομασά «Corpus Christi», καθώς και το μουσικό ντοκιμαντέρ του πολυβραβευμένου Νικ Μπρούμφιλντ «Marianne & Leonard: Words of Love» για το θρυλικό love story του διάσημου μουσικοσυνθέτη Λέοναρντ Κοέν με την μούσα του Μαριάν Ιλέν.

Ταξίδι στον κινηματογραφικό κόσμο της Marvel & του Star Trek τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

Μέσα στο Φθινόπωρο, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα ταξιδέψουν στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, μέσα από το pop-up κανάλι, COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS. Στο πλαίσιο του καναλιού οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους και τους 20 τίτλους των ταινιών του Marvel Studio της Disney με πρωταγωνιστές τους εμβληματικούς ήρωες της διάσημης σειράς κόμικς.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα του pop up καναλιού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βραβευμένο με 3 OSCAR® «Black Panther» με τον Τσάντγουϊκ Μπόουσμαν που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, το franchise ταινιών «Iron Man» με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, το «Captain America» με πρωταγωνιστή τον Κρις Έβανς, το «Thor», με τον Κρις Χέμσγουορθ, τα all-star cast «Avengers», αλλά και το «Doctor Strange» με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει αφιέρωμα στις εμβληματικές ταινίες της θρυλικής sci-fi σειράς «Star Trek», το οποίο θα φιλοξενηθεί από το COSMOTE CINEMA 2HD. Με αφετηρία την πρώτη ταινία του franchise «Star Trek: The Motion Picture» (1979) μέχρι και το δέκατο μέρος της σειράς ταινιών «Star Trek: Nemesis», οι «Trekkies» θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν μέσα από το κανάλι της COSMOTE TV κάθε Τρίτη του Δεκεμβρίου δύο ταινίες back-2-back. Παράλληλα, στο COSMOTE SERIES HD θα προβληθούν τον ίδιο μήνα τα τηλεοπτικά επεισόδια της κλασικής σειράς «Star Trek: The original series» (1966-1969).

Η COSMOTE TV είναι η Νο 1 συνδρομητική τηλεόραση στην ελληνική αγορά με συνδρομές σε πάνω από 563 χιλιάδες νοικοκυριά. Λειτουργώντας αυτόνομα και ολοκληρωμένα, ως πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης, προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικό premium περιεχόμενο, μέσα από 70 κανάλια, από τα οποία 16 κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (CINEMA, SERIES, SPORT, HISTORY) και είναι διαθέσιμη μέσω δορυφορικής και Over The Top (OTT) πρόσβασης.