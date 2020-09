Νέα τουρκική πρόκληση: NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Αν. Μεσόγειο

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για εκπαιδευτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά μεταξύ 12-14 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο θα βρίσκεται στην Λευκωσία, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την προκλητική στάση της, λίγες ώρες μετά το τέλος της MED7 και του ηχηρού μηνύματος κατά της τουρκικής παραβατικότητας. Σημειώνεται ότι, νωρίτερα, η Άγκυρα καλούσε την Αθήνα να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να... αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να έχει στη Λευκωσία συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις τελευταίες εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο, αλλά και το ζήτημα των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή, να βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων.

Νωρίτερα, η Τουρκία κατήγγειλε ως «προϊόν προκατάληψης» την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προειδοποίησαν χθες, Πέμπτη, την Άγκυρα για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της εξαιτίας των ενεργειών της στην ανατολική Μεσόγειο.

«Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.