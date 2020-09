Ο «Captain America» δημοσίευσε κατά… λάθος φωτογραφία των γεννητικών του οργάνων – Το Twitter παραληρεί (Photos)

Θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε μέσα σε λίγη ώρα ο Κρις Εβανς και όχι για κάποια ταινία στην οποία συμμετέχει, αλλά γιατί μοιράστηκε κατά λάθος μια φωτογραφία των γεννητικών του οργάνων κατά τη διάρκεια ενός αθώου παιχνιδιού στο Instagram.

Ο 39χρονος ηθοποιός και πρωταγωνιστής της ταινίας «Avengers: Endgame» μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο στα Instastories του το Σάββατο, που δείχνει τον ίδιο και μερικούς φίλους του να παίζουν Heads Up. Αλλά στο τέλος του βίντεο, που φυσικά κατέβασε ο ηθοποιός, σε ένα στιγμιότυπο φαίνεται ένα πλέγμα φωτογραφιών, στο οποίο περιλαμβάνονται και μερικές όχι και τόσο «αθώες» φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μίας που οι θαυμαστές του πιστεύουν ότι δείχνει ένα όρθιο γεννητικό όργανο.

Τα σχόλια των χρηστών στο Twitter

Τι κι αν ο ηθοποιός έσπευσε να κατεβάσει το βίντεο; Κάποιοι από τους οπαδούς του είχαν ήδη τραβήξει ένα screenshot, με αποτέλεσμα το Twitter να πάρει «φωτιά» και το όνομα του Κρις Εβανς να γίνεται trend.

«Ο Κρις Εβανς δίνει στη δημοσιότητα τις δικές του γυμνές φωτογραφίες. Αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα σήμερα», έγραψε κάποια θαυμάστριά του. «Σ’ ευχαριστούμε Κρις Εβανς. Το χρειαζόμασταν αυτό», πρόσθεσε ένας άλλος.

Chris Evans after he deleted his Instagram story pic.twitter.com/oPq3ehwm8s

Μεταξύ των πολλών σχολίων πάντως, ξεχώρισε και αυτό του αδελφού του, επίσης ηθοποιού, Σοτ Εβανς, που θέλησε να τον πειράξει, γράφοντας στο Twitter: «Ημουν εκτός των social media όλη την ημέρα χθες. Τι έχασα;».

Was off social media for the day yesterday.



So.



What’d I miss?